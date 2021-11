“Cattolici no vax? Frange minoritarie”/ Salmaso: “Vaccino ai 5-11enni è sicuro”

Stefania Salmaso, epidemiologa, è intervenuta in collegamento audiovisivo nel corso della puntata della trasmissione di La7 “L’Aria che Tira” andata in onda oggi, mercoledì 24 novembre 2021, e condotta dalla giornalista Myrta Merlino. In prima battuta, l’esperta è stata chiamata in causa per discutere insieme agli altri ospiti connessi con lo studio televisivo circa la presenza di cattolici no vax: “Sono delle frange minoritarie, che vanno su discorsi fasulli, come il fatto che il vaccino sia prodotto con gli embrioni – ha precisato –. Il massimo esponente della Chiesa cattolica ha detto tutt’altro…”.

DECRETO SUPER GREEN PASS, OK CDM/ Misure: stop no vax su trasporti, locali, cinema

Poi, “un’offensiva” sferrata nei confronti di coloro che non si sono vaccinati, indipendentemente dalla loro Fede: “Chi non crede al Covid vive su un altro pianeta e non è proprio in contatto con la realtà. Si muore pieni di rimpianto, sapendo che avremmo potuto lottare di più, avremmo potuto prendere altre decisioni, e questo secondo me è tragico”.

Abrignani (Cts) su vaccinazione 5-11 anni/ "Raccomandata da tutte società pediatria"

SALMASO: “VIA LIBERA AL VACCINO PER I 5-11ENNI? DOBBIAMO FAR CAPIRE A TUTTI QUALI SONO I VANTAGGI CHE PUÒ AVERE IL SINGOLO DALLA VACCINAZIONE”

In diretta a “L’Aria Che Tira”, Stefania Salmaso ha commentato la notizia del possibile via libera del vaccino dai 5 agli 11 anni da lunedì prossimo: “L’Ema aveva detto da un paio di settimane che avrebbe concluso le sue valutazioni il 29 novembre. Il via libera di cui ha parlato Palù è in ambito regolatorio, con EMA e Aifa che autorizzano la messa in commercio del siero per questa fascia d’età. La campagna vaccinale dovrà essere organizzata poi invece dalla sanità e dalla politica”.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA DRAGHI/ “Super Green Pass per trasporti”. 3^ dose dal 1-12

La perplessità della Salmaso è però legata all’adesione alla campagna vaccinale da parte dei più piccoli: “Se ancora abbiamo adulti non convinti, sarà difficile parlare di vaccinare i nostri bambini. Il vaccino è stato dimostrato che è sicuro ed efficace e mi aspetto che la raccomandazione sia accompagnata dai dati numerici e che questi ultimi evidenzino i benefici di salute che il siero può consegnare. Dobbiamo portare all’attenzione di tutti quali sono i vantaggi che può avere il singolo vaccinato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA