Cava & Hotel Mastinell in Spagna/ Barcellona: un paradiso del vino tra relax e vigne

Il Cava & Hotel Mastinell in Spagna rappresenta oggi non solamente una soluzione originale per coloro che sono alla ricerca di una vacanza alternativa ma pure un vero e proprio, anche se piccolo, paradiso del vino per gli intenditori che vogliono dunque coniugare la propria passione con qualche giorno di relax tra un tuffo in piscina e un giro tra le vigne della zona. Si trova infatti nei pressi di Vilafranca del Penedès (Barcellona) e dunque nella Comunità Autonoma della Catalogna, un complesso che sin dal nome (hotel e “cava” ovvero le cantine per il vino) si propone come un luogo unico e che pure dall’architettura esterna dell’edificio mette subito le cose in chiaro: infatti il Cava & Hotel Mastinell ha una struttura costituita da gigantesche e post-moderne unità che ricordano nello stile di Gaudì proprio le stesse botti che contengono il vino in cantina. Insomma, una esperienza a 360 gradi attorno alla bevanda alcoolica ottenuta dalla fermentazione dell’uva che anche in questo angolo di Spagna, pardon Catalogna, si produce.

IL CAVA & HOTEL MASTINELL A BARCELLONA

Il Cava & Hotel Mastinell di Vilafranca del Penedès, come accennato, rappresenta un vero e proprio “must” per i cultori del turismo enologico dato che consente non solo di soggiornare per qualche giorno in uno degli angoli meno conosciuti ma non certo meno belli della penisola iberica ma propone una esperienza sensoriale e immersiva a tutto tondo in ogni aspetto che concerne il vino, dalla sua produzione alla degustazione. E lo stesso resort a cinque stelle, sin dalle sinuose forme, sembra voler spiegare la propria filosofia ai visitatori quando arrivano: la serie di 23 gigantesche bottiglie di cava disposte su due file (con le camere che ricordano l’interno di una bottiglia) e i tetti a mosaici che sono un evidente omaggio a Gaudì, l’architetto spagnolo massimo esponente della corrente modernista locale, sono però solo il biglietto da visita dato che le sorprese che propone il Cava & Hotel Mastinell proseguono al suo intento e nei paraggi, dove le vigne Mas Tinell si estendono a perdita d’occhio. Infatti per gli ospiti è a disposizione un ristorante che non propone solo ovviamente i piatti tipici della zona di Barcellona e dintorni ma ovviamente una miriade di degustazioni di vino locale.

UN PARADISO DEL VINO, TRA TOUR E… MASSAGGI A TEMA

Ma le sorprese nel Cava & Hotel Mastinell in Catalogna cominciano solo adesso perché il “percorso” che i gestori offrono alla clientela non riguarda solo l’esperienza di degustazione ed enogastronomica ma si concretizza pure in delle sessioni di vinoterapia durante cui rilassarsi e beneficiare di massaggi che sfruttano le proprietà guaritive e benefiche delle uve. Per non parlare della possibilità di fare un bagno… nel vino potendo scegliere tra uve rosse, verdi e quelle “Gran Reserva Cava”, con la possibilità inoltre di rendere questa esperienza rilassante anche un po’ romantica in coppia e organizzata a lume di candela. Tra le altre attività che il resort propone ci sono ovviamente tour guidati (a piedi, in bici o anche a cavallo e persino in segway) per le cantine e i vigneti al fine di conoscere ogni passaggio della ‘filiera’ produttiva del vino, degustazioni e anche corsi per imparare ad apprezzare le qualità della bevanda e ad abbinarla ai vari piatti, e mangiando anche in alcuni dei migliori ristoranti di Vilafranca del Penedès. Inoltre, non va dimenticato che nei paraggi, a pochi chilometri, vi sono delle spiagge e che l’hotel consente anche di partire per visitare il “Museo delle Culture del Vino della Catalogna”. Infine, per avere maggiori informazioni sui prezzi, disponibilità e gli altri servizi offerti si può visitare il sito ufficiale www.hotelmastinell.com e le pagine social ad esso collegate.



