Cavaliere veneziano, chi è? Il cantante mascherato 4/ Indizi: e se fosse Alessandro Egger?

Chi si nasconde sotto la maschera del Cavaliere Veneziano al Cantante Mascherato 2023? E’ il quesito che sta appassionando il pubblico dello show di Milly Carlucci, ma anche gli investigatori ufficiali del programma. Nella scorsa puntata il misterioso concorrente è rimasto molto abbottonato, avvolto nel suo abito elegante e raffinato. Così il toto nomi ha cominciato a prendere il largo sul web e sui social, dove si cerca – in base agli indizi raccolti in questi giorni – di ricostruire la reale identità del personaggio misterioso. Qualche internauta si è avventurato in ipotesi oggettivamente improbabili. C’è chi fa il nome di Morgan, a breve impegnato proprio in un nuovo programma Rai, dal titolo StraMorgan. Ma anche chi ha fatto l’ipotesi di Elio, già caldeggiata in puntata dall’equipe di esperti di Milly Carlucci. La sensazione è di essere fuori strada e che il nome giusto non sia tra questi profili. Vediamone altri…

Cavaliere Veneziano, ipotesi e indizi sul concorrente del Cantante Mascherato 2023: Zanicchi punta su un “collega” di Ballando con le Stelle

Dunque chi è Cavaliere Veneziano? Riavvolgendo il nastro fino alla settimana scorsa e riascoltando i pareri degli investigatori, emerge chiaramente una cosa: tra Christian De Sica, Bortone, Zanicchi, Insinna e Facchinetti. le idee sono ancora confuse. Alcuni di loro si sono però trovati d’accordo nel dire che sotto la maschera potrebbe nascondersi una vecchia conoscenza di Milly Carlucci, vale a dire l’aspirante ballerino Alessandro Egger, protagonista nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Anche la Zanicchi ha fatto il suo nome e forse c’è da fidarsi, considerando che ha partecipato con lui alla gara. Attenzione al nome fatto dalla Bortone, che ha invece menzionato Samuel Peron, insegnante di Ballando con le Stelle. Siamo nella direzione giusta? Non resta che attendere la seconda puntata per scoprirlo…

