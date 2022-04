Cavallo entra in Eurospin/ Video catena di supermercati lo fa diventare “testimonial”

Un cavallo qualche giorno fa è entrato all’Eurospin di Ittiri, in Sardegna, ed ha iniziato a girovagare indisturbato tra le corsie. L’animale era probabilmente spaventato da un temporale ed è per questo motivo fuggito da un allevamento lì vicino, senza che il suo padrone se ne accorgesse. È così che si è riparato nel calore del supermercato. Ad accorgersi della sua presenza sono stati piuttosto i clienti che si trovavano all’interno di quest’ultimo. Qualcuno, preso alla sprovvista, ha urlato, mentre qualcun altro lo ha avvicinato e lo ha aiutato a calmarsi, dato che era inevitabilmente frastornato dall’ambiente sconosciuto.

I presenti, come riportato da La Nuova Sardegna, intanto, non hanno esitato a immortalare con i propri smartphone la divertente scena. I video sono immediatamente diventati virali in tutta Italia, tanto da arrivare ai vertici della catena stessa, che hanno deciso di far diventare il particolare cliente un loro “testimonial”.

Cavallo entra in Eurospin: il video diventa virale sul web

Il video del cavallo che entra nell’Eurospin di Ittiri, in Sardegna, è stato condiviso talmente tante volte da arrivare anche ai social media manager della catena di supermercati, che ovviamente non hanno potuto fare a meno di far diventare l’animale un “testimonial”. Sulla loro pagina Facebook, infatti, è stata pubblicata l’immagine dell’esemplare mentre entra nel negozio con a corredo una simpatica battuta: “Quando il caro carburante si fa sentire…”.

Il povero animale, spaventato per il temporale, in poco tempo è dunque diventato, senza saperlo, una star del web. L’importante, ad ogni modo, è che la sua storia si sia conclusa con il lieto fine. È tornato, infatti, nel suo habitat naturale dal suo legittimo proprietario, che sicuramente adesso cercherà di custodirlo meglio e di evitare nuove fughe. A meno che il cavallo non abbia bisogno di uscire per fare ulteriori compere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)













