Cdm oggi, Renzi “ci sarà il Family Act”/ Vertice Conte-Iv: piano per Stati Generali

«Oggi andrà in Consiglio dei ministri per sei miliardi, il Family act della ministra Bonetti, quindi un lavoro importante a sostegno delle famiglie»: lo ha annunciato la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi. Il Cdm andrà in scena alle ore 16.30 e tra i vari disbrighi correnti vedrà proprio la proposta di riforma per la famiglia annunciata da mesi dal partito di Renzi e formulata dalla Ministra per la Famiglia Elena Bonetti finora però sempre rimasta fuori dai Decreti economici dell’emergenza Covid-19. «Family Act, Elena Bonetti lo aveva presentato alla Leopolda, nel libro se ne parla a lungo, oggi va finalmente in Consiglio dei Ministri. Bello!», scrive Renzi nella sua ultima e-news che precede l’incontro avvenuto a Palazzo Chigi in preparazione degli Stati Generali sull’Economia che partiranno sabato dopo il mancato ok del Centrodestra all’invito a Villa Pamphili per l’incontro di domani pomeriggio con tutte le opposizioni.

«Stiamo lavorando con la ministra Azzolina per garantire che a settembre tutti i bambini nella fascia 0-3 anni possano entrare al nido. All’interno di quel progetto che concepisce il nido e la scuola dell’infanzia come un percorso didattico, non soltanto come un servizio alle famiglie», spiega la Ministra Bonetti in una intervista a Repubblica anticipando alcuni temi del prossimo Family Act che avrà al centro l’assegno “unico” per tutti i figli, ancora da capire con che coperture e con che stanziamento per singola famiglia.

IL PIANO DI CONTE PER GLI STATI GENERALI

«È importante avere una visione di insieme per spendere più di 80 miliardi di € che abbiamo “rubato” ai nostri figli. Anche per questo chiederemo al Governo – finiti gli Stati Generali – di portare la discussione anche nelle aule parlamentari con un bel dibattito che tolga ogni alibi alle opposizioni e stoppi ogni polemica», scrive ancora Renzi anticipando il tema poi dibattuto da Rosato, Faraone e Boschi nell’incontro con il Presidente del Consiglio che precede il Cdm di questo pomeriggio. «La ripartenza ci sarà solo con l’apertura dei cantieri e lo sblocco delle opere pubbliche, con il ‘piano shock’ sul quale ci aspettiamo tempi rapidissimi, con poche norme chiare e semplici per creare posti di lavoro e far ripartire l’economia del Paese». ha spiegato ancora la Boschi uscendo da Palazzo Chigi.

«Il premier ha assicurato che dopo la fase acuta dell’emergenza sarà messo a punto un piano di rilancio che coinvolgerà tutti i partiti. Importante sarà anche il confronto le realtà produttive», fanno sapere Italia Viva e il Ministro Gualtieri dopo il summit con il Premier Conte. Gli Stati Generali della prossima settimana (al via sabato con gli ospiti internazionali) vede al centro le proposte del piano Colao e i temi specifici su scuola, sanità, digitale e meno burocrazia. Ci sarà un documento finale che non sarà sulla scia del piano Colao, considerato «solo un contributo» ma che provvederà a dare indicazioni e pianificazione per il vero rilancio del Paese dopo l’estate.



