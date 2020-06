Cdm oggi su Decreto Cig/ Conte “estensione 4 settimane di cassa integrazione”

«Abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni – grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto ‘Rilancio’»: così il Premier Giuseppe Conte questa mattina agli Stati generali sull’economia ha annunciato l’arrivo di un nuovo decreto “ad hoc” per provare a ridurre il più possibile la tempistica di ricezione dei contributi per l’emergenza Covid-19 dopo i perduranti problemi tra Inps, Ministero del Lavoro e gli stessi lavoratori. «L’obiettivo del governo è garantire la cassa integrazione a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell’attività economica», ha ribadito il Premier davanti ai responsabili dei sindacati Cgil, Cisl e Uil nel presentare il nuovo maxi-piano di rinascita del sistema Paese, “Progettiamo il Rilancio”. Nel frattempo, «Stiamo liquidando la cassa integrazione correntemente, mano a mano che arrivano gli Sr41, non c’è arretrato», ha detto ad Adnkronos/Labitalia, Maria Luisa Gnecchi, vice presidente dell’Inps, dopo le polemiche per i ritardi che ormai permangono da metà aprile fino ad oggi.

CONTE ANNUNCIA IL NUOVO DECRETO SULLA CIG

Nel annunciare il nuovo Decreto sulla Cassa Integrazione, il Presidente del Consiglio ha spiegato che l’obiettivo primario di questo Governo resta al momento la garanzia sul reddito minimo per tutti e la riforma degli ammortizzatori sociali: «Abbiamo già in cantiere progetti specifici come la riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali, la rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno, il rinnovo della disciplina della Naspi». Come ha poi spiegato ancora il Capo del Governo davanti ai sindacati a Villa Doria Pamphili, «Questo non è il momento in cui il Governo deve – secondo me – rimarcare la quantità di risorse, riassunta nei famosi 80 miliardi, che sono state programmate, disciplinate e adesso man mano vengono messe a terra con qualche difficoltà che non abbiamo mai nascosto. E non ci nasconderemo. Ci siamo confrontati per poter affrontare un sistema anche sul piano normativo e burocratico molto farraginoso tanto che siamo già intervenuti sulla cassa integrazione in deroga». In attesa del Decreto specifico che verrà messo in campo stasera nel Consiglio dei Ministri, il leader della Cgil Maurizio Landini ha commentato a margine degli Stati generali «Abbiamo ottenuto un primo risultato, le ulteriori nove settimane di Cig Covid si possono fare consecutivamente. Non è ancora sufficiente e abbiamo chiesto il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’anno e anche i conseguenti ammortizzatori sociali da mettere in campo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA