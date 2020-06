Stati Generali Governo Conte/ Programma e ospiti: Colao, sindacati e Regioni

Pubblicità

Si apre oggi a Roma presso Villa Doria Pamphili il secondo turno di consultazioni degli Stati generali dell’economia voluti fortemente dal Premier Giuseppe Conte con l’obiettivo (e titolo) “Progettiamo il Rilancio”. In attesa del Recovery Plan italiano da presentare nelle prossime settimane, Conte dopo aver ricevuto (in video conferenza) gli ospiti internazionali sabato scorso, oggi dedica l’agenda degli Stati generali alla task force guidata da Vittorio Colao, ai sindacati nazionali e agli enti locali. Il tema è sempre lo stesso, il coronavirus e la crisi in atto a livello economico-sociale ma lo sguardo odierno sarà orientato più ad una visione “nazionale” che non tanto alle riforme richieste da Bce, Fmi, Commissione Ue e Ocse. Particolare sarà la presenza del supermanager Vittorio Colao che proprio nei giorni scorsi ha presentato il “piano per il Rilancio” sulla tre medesime “direttrici” ricordate sabato da Conte: «modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale, territoriale e di genere». Su questi tre temi in particolare si proietta la seconda giornata di tavoli a Villa Pamphili, come anticipato dal Presidente del Consiglio «per poter conseguire le quali vengono attivate direttrici di intervento che si concretizzano in progetti specifici».

GLI OSPITI DI OGGI

Apre la seconda giornata di Stati Generali alle ore 9 Vittorio Colao con una delegazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale; illustre il suo piano per il rilancio del sistema Italia e proverà ad aggiungere ulteriori consigli al Governo Conte su come rilanciare e “smuovere” l’economia nei prossimi mesi. Alle ore 10 presenti invece i leader di Cgil, Cisl e Uil (Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo). Dopo la pausa pranzo, alle ore 14 intervengono con i Ministri i leader di Usb – Unione sindacale di base;

Cub – Confederazione unitaria di base; Cisal – Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori; Confsal – Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori; Cobas – Confederazione dei comitati di base; Unicobas – Confederazione intercategoriale di base; Cida Dirigenti delle alte professionalità – Federmanager; Cse – Confederazione indipendente sindacati europei; Fnsi – Federazione nazionale stampa italiana. Alle ore 18 per chiudere la giornata di Stati generali ci saranno anche l’Anci (i sindaci d’Italia), l’Upi (province) e la Conferenza delle Regioni.

CONTE E GLI STATI GENERALI

«Sono giornate molto impegnative per il governo. Progettiamo il rilancio del nostro Paese» ha scritto ieri su Facebook il Presidente del Consiglio riprendendo i temi del sabato d’esordio degli Stati generali. In un video riassuntivo messo a disposizione da Palazzo Chigi sono stati anche segnalati i passaggi più importanti degli interventi dei vari Von der Leyen, Lagarde, Gurria, Georgieva, Michel, Sassoli e Gentiloni con il Premier Conte che commenta così «ieri da parte dei vertici delle istituzioni europee è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine che è stata espressa è indirizzata a ciascuno di noi».

Sempre nella giornata di ieri è stata resa nota dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale il contenuto-consiglio della videconferenza tenuta a Villa Pamphili con 5 sfide lanciate all’Italia per i prossimi mesi: «ridurre la burocrazia nella pubblica amministrazione; efficienza negli investimenti; riforma delle tasse e della loro riscossione per una ripresa più inclusiva e equa: allentamento delle regole per migliorare la concorrenza: le disparità regionali», così rilancia Kristalina Georgieva (numero 1 Fmi) sottolineando come sia giunto il momento per l’urgenza di queste riforme «Siete stati i primi a proteggere in modo aggressivo la popolazione – e facendolo avete protetto anche il successo di lungo termine dell’economia».





