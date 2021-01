Cdm oggi sul Decreto legge anti-Covid/ Nuove misure 7-15 gennaio: caos Governo Conte

Nel pieno di una crisi di Governo e all’inizio della più grande campagna vaccinale (già in ritardo, ndr) il tema delle chiusure dopo l’Epifania torna di strettissima attualità dopo il “cambio di passo” avvenuto negli ultimi due giorni dal Governo Conte: in serata è previsto – ma ancora non convocato ufficialmente – un Consiglio dei Ministri (il numero 88) che vari il nuovo decreto-legge anti-Covid utile a rinnovare le misure del precedente Decreto Natale, in attesa della scadenza del Dpcm (il 15 gennaio).

Il tempo stringe e nella riunione di ieri a Palazzo Chigi è emerso che una quadra ancora non c’è su diversi nodi irrisolti (scuola, trasporti, ristori, riaperture): per questo in rapida serie sono stati convocati Cts e Regioni, con un secondo round previsto oggi pomeriggio tanto sull’asse Conte-capidelegazione quanto sul fronte Stato-Regioni. Si era partiti con l’idea di una “ordinanza ponte” del Ministro Speranza per rinnovare alcune misure restrittive anche dopo l’Epifania (giorno di scadenza del Decreto Natale, ndr), ma nel corso delle ultime ore è emersa l’intenzione di un nuovo decreto legge ad hoc per “traghettare” dal 7 al 15 gennaio le regole e i divieti atti ad evitare una recrudescenza della pandemia.

I POSSIBILI TEMI DEL CDM N.88

«In queste ore si sta lavorando all’ordinanza che stabilirà la tabella di marcia per i prossimi giorni: la valutazione del colore da assegnare alle Regioni seguirà dunque parametri più restrittivi per limitare la diffusione del numero dei contagi», ha spiegato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a “Mattino 5”, confermando la road map che porterà in serata con ogni probabilità il Cdm sul nuovo decreto legge anti-Covid. Dalle anticipazioni al momento emerse da fonti di Governo all’Ansa, si va verso misure “simili” a quelle del Dl Natale in attesa di un più corposo pacchetto di regole applicabili nel nuovo Dpcm dopo il 15 gennaio: dal 7 al 15 si valuta lo stop agli spostamenti tra le Regioni (divieto già in atto dallo scorso 21 dicembre e mai interrotto), per il quale necessita un decreto “ad hoc” che giustifichi la restrizione normativa. Altre misure riguardano ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti: l’ipotesi principale, oltre alla semplice “conferma” delle misure del Dl Natale slittate di un’altra settimana, riguarda il 7-8 gennaio la zona gialla, il 9-10 arancione e dall’11 al 15 le nuove colorazioni delle Regioni secondo il monitoraggio Iss in uscita il prossimo venerdì.

Come del resto già pre-annunciato alle Regioni nel vertice notturno di ieri, il Ministro Speranza rilancia «Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell’Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione». Su questo fronte si è poi accesa la forte polemica sulla scuola, dato che diverse Regioni (Veneto, Friuli, Liguria e Campania) lamentano la riapertura al 50% dal 7 gennaio quando poi dopo solo due giorni potrebbero entrare in zona arancione o rossa, facendo dunque di nuovo chiudere tutto in Dad obbligatoria.



