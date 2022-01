C’è posta per te 2022, 4a puntata/ Diretta e storie: Mancini e Marco Bocci ospiti

C’è posta per te 2022, anticipazioni e ospiti quarta puntata

Oggi, sabato 29 gennaio, torna su Canale 5 l’attesissimo show di Maria De Filippi: C’è Posta per Te. Nuove ed emozionanti storie si preparano ad accompagnare gli affezionati telespettatori del sabato sera, pronti a commuoversi e a sorridere grazie ai protagonisti di questa sera. Ovviamente la nuova puntata non sarà priva di ospiti. Per questo quarto appuntamento Maria De Filippi è pronta a fare due grandissime sorprese attraverso due illustri ospiti: il primo è il CT della Nazionale Roberto Mancini, il secondo è invece l’attore e regista Marco Bocci.

Saranno loro la sorpresa che arriverà per due protagonisti al culmine di storie che toccheranno il cuore del pubblico in studio e a casa per coraggio e amore. Tra la prima e l’ultima storia raccontata da Maria De Filippi e impreziosita dai due ospiti, ci sarà però tempo anche per altre storie divertenti o di scontri familiari.

Le storie della quarta puntata di C’è posta per te 2022

Nel corso della quarta puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi racconterà cinque nuove storie che si concentrano su rapporti familiari in crisi, matrimoni interrotti ma anche il ritorno di amori di un lontano passato. È quanto accadrà questa sera, come ci anticipano alcune immagini postate sui social ufficiali del programma. Una delle storie vedrà infatti protagonista un uomo che cerca una donna di cui si è innamorato molti anni prima. Maria troverà ben sei signore che hanno i criteri da lui elencati attraverso i suoi ricordi: una di loro sarà la donna di cui si dice ancora innamorato oggi? Non mancherà poi la richiesta da parte di due figlie di ritrovare il rapporto perso con il loro papà: come reagirà lui? Deciderà di aprire la busta di C’è posta per te?

