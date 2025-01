C’è posta per te 2025: anticipazioni e ospiti puntata 18 gennaio su Canale 5

C’è posta per te 2025 torna in onda oggi, 18 gennaio, con la seconda puntata, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Maria De Filippi torna in prima serata con un appuntamento che regalerà al pubblico lacrime e sorrisi, e ci farà inevitabilmente immergere ed immedesimare nelle storie da lei raccontate in studio. Dopo il successo della prima puntata, che ha raccontato storie di tradimenti e famiglie in crisi, la conduttrice riparte con due nuovi ospiti d’eccezione.

Dopo Antonino Cannavacciuolo e Dusan Vlahovic, a C’è posta per te 2025 arrivano altri due uomini amatissimi dal pubblico: Stefano De Martino, conduttore Rai, e Matteo Berrettini, campione di tennis. Per il primo non è la prima volta a C’è posta: è già stato spesso nello studio della conduttrice che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Stessa cosa per Berrettini.

Le storie della seconda puntata

Cinque nuove storie saranno raccontate nel corso della seconda puntata di C’è posta per te 2025. La prima e l’ultima, come di consueto, saranno occupate da ‘un regalo’, una sorpresa che i due ospiti faranno ad una famiglia o coppia protagonista in studio. Le altre, invece, saranno storie d’amore interrotte, di tradimenti e di famiglie in crisi.

Non sempre arriveranno lieto fine per le storie di C’è posta per te, come già accaduto d’altronde la scorsa settimana, con Katia e suo figlio Denny. Nonostante le lacrime versate per lui e le richieste di fare pace e riabbracciarsi dopo anni di silenzio, il ragazzo ha preferito chiudere la busta, ammettendo di non provare più nulla se non risentimento per la madre. Colpa della decisione di lei di lasciare il padre per vivere la storia d’amore con un amico di famiglia, oggi ancora al suo fianco.

C’è posta per te 2025: come seguire la puntata in diretta streaming

C’è posta per te 2025 torna in onda questa sera, 18 gennaio, con una seconda puntata ricca di colpi di scena. Ricordiamo che questo nuovo appuntamento e tutte le sue storie sono visibili su Canale 5, in diretta dalle 21.30 circa, ma anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te del 12 gennaio 2025 on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.