La storia di Katia e il figlio Denny a C’è posta per te 2025: 8 anni di silenzio

La quarta storia della prima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Katia e Donato. A chiamare il programma è la donna, per suo figlio minore Denny, che non perdona di aver lasciato l’ex marito ed essere andata via da casa per stare col nuovo compagno Donato. Quest’ultimo è stato per anni un amico di famiglia, sia per Katia che per il suo ex marito, ed era per Denny un punto di riferimento.

Lei ha raccontato che dopo anni di matrimonio comprende di non amare più suo marito e di essere stanca di una vita di clausura. Quella con Donato è inizialmente una semplice amicizia. Ma la crisi col marito fa scattare in lei una scintilla per Donato, che diventa amore.

Denny non perdona la mamma per la sua nuova relazione

Katia e Donato nascondono la relazione per tre mesi, poi Katia lo confessa alla figlia maggiore e alla madre. Loro la comprendono, anche perché avevano compreso la situazione. Katia è quindi spinta a dire al marito di non amarlo più e di volere la separazione, tuttavia non gli dice di Donato. Il paese, però, parla e le voci arrivano fino all’ex marito di lei, che cambia la serratura alla porta di casa. Il figlio Denny, così come suo padre, non perdona la madre e non le parla più da allora. Sono passati 8 anni di silenzio e oggi sia Katia che Donato vogliono chiedere scusa al figlio. Lui ha accettato l’invito di Maria De Filippi, ma li perdonerà?

