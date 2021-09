Cécile Bois, il cast di “Gloria”/ Barbara Schulz de “I delitti del lago” e Malik Zidi

Questa sera, mercoledì 1° settembre, debutta su Canale 5 la miniserie “Gloria”, remake della serie gallese “Keeping Faith”, che il Guardian ha definito una “Big Little Lies trasferita nel Galles rurale”. La protagonista della serie è Cécile Bois, nota per la serie “Candice Renoir”, che interpreta Gloria Meyers, un avvocato madre di tre figli, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa del marito. “La serie sta andando decisamente meglio delle altre grazie all’energia di Cécile Bois, particolarmente a suo agio in questa miniserie poliziesca su una crisi di coppia”, ha scritto Audrey Fournier su Le Monde. L’attrice francese, classe 1971, ha iniziato a recitare durante gli anni della scuola superiore. A 19 anni si trasferisce a Parigi, dove incontra Kadem Chafika che diventa la sua agente. Nel 1992 debutta al cinema con “Promenades d’été” e l’anno successivo esordisce in tv con “Le Chasseur de la nuit” di Jacques Renard. È in televisione che ottiene i ruoli più importanti: nel 2007 interpreta Agathe Verdier nel telefilm “Agathe contre Agath” e nel 2010 recita in “Le Désamour”. Il successo arriva nel 2013 con il ruolo del comandante di polizia Candice Renoir nell’omonima serie televisiva.

Il cast della miniserie “Gloria”

Nel cast di “Gloria” accanto a Cécile Bois troviamo l’attore francese Michaël Cohen, che interpreta David, il marito di Gloria. L’attrice Barbara Schulz interpreta il comandante della gendarmeria Marianne Volton. L’attrice francese è un volto noto per il pubblico di Canale 5: ha interpretato la detective della polizia Criminale Lise Stocker nella miniserie “I delitti del lago”. Nella miniserie “Gloria” troviamo anche Malik Zidi, nei panni di Denis Gavin, gendarme e marito di Emilie (sorella di David). Classe 1975, l’attore francese ha lavorato anche in Italia: nel 2005 con il regista italiano Luca Guadagnino nel corto “The Golden Mirror” e nel 2008 con Fausto Brizzi in “Ex”. L’attrice Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak in “Gloria”. È stata candidata quattro volte ai Premi César: nel 2003 come miglior attrice per il film “Je ne suis pas là pour être aimé” e altre volte come migliore attrice non protagonista per “Racconto di Natale” (2009), “Rapt” (2010) ed “Elle” (2017).

