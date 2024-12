Anticipazioni Don Matteo 14, prossima puntata del 17 dicembre 2024: Colonello Tommasi in pericolo di vita

Non mancheranno degli scioccanti risvolti nella prossima puntata di Don Matteo 14, che eccezionalmente andrà in onda di martedì, il 17 dicembre 2024. Le anticipazioni Don Matteo 14 svelano che molti nodi verranno a galla delle sconvolgenti verità del passato. Andando con ordine dalle precedenti puntate a poco a poco sta venendo a galla un segreto su Patrizia Cecchini, figlia del Maresciallo e all’epoca moglie del Colonello Giulio Tommasi morta molti anni prima in un’incidente stradale. La giovane prima di morire ha avuto una figlia, Martina (Roberta Volponi), che attualmente ha scelto di vivere con i nonni.

Ebbene dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che il Colonello Giulio Tommasi (Simone Montedoro) verrà brutalmente aggredito proprio nel luogo in cui anni prima c’è stato l’incidente in cui è morta Patrizia (Pamela Saino) e per il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), che non ha mai del tutto superato la morte della figlia, non può essere una coincidenza che l’aggressione sia avvenuta proprio in quel luogo così simbolico e improtante. Giulia Tommasi finirà in pericolo di vita, morirà? E Cosa c’è dietro? Quale segreto c’è dietro la morte di Patrizia Cecchini? Del resto la compagnia teatrale in cui recitava la giovane sembra nascondere qualcosa…

Don Matteo 14 anticipazioni, puntata di martedì 17 dicembre 2024: Giulia ‘boicotta’ la storia d’amore tra Diego e Vittoria

La prossima puntata di Don Matteo 14, in onda martedì 17 dicembre 2024, sarà piena di colpi di scena. Non solo al centro delle trame ci sarà il passato legato al mistero su Patrizia Cecchini ma anche il presente con la complicata situazione sentimenale tra il Capitano Diego Martini, che vorrebbe riconquistare l’ex fidanzata e PM Vittoria Guidi e Giulia Mazzanotte, sorella di Don Massimo che è segretamente innamorata di lui. Le anticipazioni Don Matteo 14 svelano che quando finalemente Diego (Eugenio Mastrandra) troverà l’occasione proprizia per dichiararsi a Vittoria, Giulia s’intrometterà tra Diego e Vittoria (Gaia Messerklinger).

Nel tentativo di conquistare il Capitano Martini e sabotare il suo riavvicinamento con la PM Guidi, Giulia (Federica Sabatini) avrà un insolito alleato. E poi infine al centro delle trame troveranno spazio le vicende della canonica con Don Massimo (Raoul Bova) Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali). L’appuntamento con la prossima puntata della storia fiction di Rai1 è per martedì 17 dicembre 2024, sempre in prima serata (21.35 circa) è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Raiplay mentre nel sito sono disponibili tutte le puntate già trasmesse anche delle precedenti stagioni.