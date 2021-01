Cecilia Capriotti: “Ho trascurato mio marito Gianluca”/ “Da quando è nata la bimba..”

Cecilia Capriotti parla della sua vita privata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Sola con Maria Teresa Ruta, la Capriotti confessa di aver trascurato il compagno Gianluca dopo la nascita della figlia Maria Isabelle. Sola, lontana dai suoi affetti, Cecilia, pensando al suo rapporto di coppia, fa mea culpa ammettendo di aver trascurato molto il compagno Gianluca dedicandosi totalmente a sua figlia. “Siamo innamorati, abbiamo un rapporto molto ironico. Scherziamo e ci perdiamo in giro, ma amando molto la bambina, essendomi annullata per lei, da donna l’ho trascurato”, ammette la Capriotti. “Prima era il centro del mondo, ma da quando è nata la bambina ho spostato l’attenzione su di lei. Da quando è arrivata in casa è esistita solo lei, ma io non parlo a livello sessuale perchè ancora c’è attrazione e abbiamo un rapporto, ma in altre cose ed è peggio“, ha aggiunto Cecilia.

CECILIA CAPRIOTTI E I PROBLEMI DI COPPIA: I CONSIGLI DI MARIA TERESA RUTA

Cecilia Capriotti, pensando alla sua storia d’amore con Gianluca, riconosce di averlo trascurato. Prima di diventare mamma, la Capriotti ricorda che era solita fargli dei regali, preparargli cene romantiche e lasciargli biglietti d’amore. Tutte cose che, da quando è nata la sua bambina, non ha più fatto. “Tante volte mi dice di provare a farla dormire in cameretta per dormire insieme”, spiega a Maria Teresa la Capriotti. “Durante la pandemia sono stata tre mesi ad Ascoli con mia madre e mia sorella per tutelare la bambina e l’ho lasciato tre mesi da solo a Milano”, dice ancora Cecilia. “In pandemia hai fatto la scelta giuta, ma il rapporto con il proprio partner va tutelato. “Tuo figlio ci sarà per sempre, il rapporto da coltivare è con il partner”, le consiglia Maria Teresa. “Io mi sento innamorata come il primo giorno, ma ho sbagliato”, conclude Cecilia.

