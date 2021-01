Cecilia Capriotti: “Per colpa di Carlotta ho dormito nella mer*a”/ “Nel letto…”

Cecilia Capriotti non riesce a trovare pace nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver discusso con Giulia Salemi, rea di fare troppo rumore di notte svegliando il sonno leggero della Capriotti, questa mattina, si è lamentata con Tommaso Zorzi svelando di essere stata infastidita da alcuni cattivi odori provenienti da sotto la coperta. Cecilia che dorme con Carlotta Dell’Isola, ha raccontato la sua disavventura notturna a Tommaso Zorzi che, nell’ascoltare le lamentele della Capriotti, non è riuscito a non sorridere. “Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!”, ha raccontato Cecilia appena sveglia. Il racconto, poi, è entrato nel vivo di fronta ad una domanda precisa di Zorzi.

CECILIA CAPRIOTTI E I PRESUNTI CATTIVI ODORI DI CARLOTTA DELL’ISOLA: L’IRONIA DI TOMMASO ZORZI

Quali cattivi odori avrebbero turbato la notte di Cecilia Capriotti nella casa del Grande Fratello Vip 2020? A rispondere è stata proprio la Capriotti rispondendo ad una domanda di Tommaso Zorzi che, dopo aver ascoltato attentamente le lamentale della sua coinquilina, le ha chiesto se la vampata di cui ha parlato fossedi “Di m***a?”. La Capriotti, senza giri di parole, ha risposto: “Le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ e lei mi fa ‘ma quando mai!’ E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando…Come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella m***a”. Un racconto che ha provocato le risate di Tommaso come svela un video pubblicato su Twitter da una delle tante pagine fan dedicate al reality.

Cecilia Capriotti e le flautolenze notturne di Carlotta: “come entro nel letto, una vampata disaVmante. Ho detto ma è fuoriuscito qualcosa da te? Mi sono addormentata nella merda.”#GFVIP pic.twitter.com/919iirTtam — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 2, 2021





