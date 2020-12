Cecilia Capriotti/ “Giulia Salemi se ne fot*e, non ha rispetto per gli altri”

Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini. L’attrice e showgirl da quando ha varcato la porta rossa del GF VIP si è subito fatta notare per una serie di confronti con gli altri vipponi. A cominciare da Mario Ermito con cui ha avuto un confronto dopo la diretta per via della nomination: “sei stato poco chiaro. Non dire che ci sei rimasto male perchè ti ho detto farfallone che te lo dicono tutti che sei farfallone, anche la formica qua fuori. Quale è stato il tuo motivo di nomination? la mia era comunque una motivazione, perchè ho visto che hai litigato con Rosalinda. Io sono stata coerente. Te lo dicono tutti che sei farfallone”. Non solo, la Capriotti è convinta che l’attore abbia sbirciato la sua carta durante le nomination: “secondo me hai visto pure la mia carta. Io sto serenissima, non ti ho accusato. Io non me la prendo però non mi piacciono le caz*ate gratuite. E’ una motivazione stupida, siccome non sapevi chi nominare, visto che gli altri erano immuni hai nominato Cecilia. Le carte in tavola cambiano, perchè che motivazione è farfallone?”. In realtà Mario ci è rimasto male per la nomination al punto da dire: “mi dicevi che non mi nominavi mai e poi mi ha nominato. Dici che ci provo con tutte senza nemmeno conoscermi. Tu nomini me e non me la prendo, io nomino te e te la prendi”. La Capriotti ha però concluso dicendo: “ma se tu mi dici perchè non ti ho conosciuto otto anni fa? , dopo due secondi a una dici: ma che bella!, la mia era una battuta, tu le puoi fare e io no? All’improvviso diventi sensibile? farfallone è una battuta, lo dico anche al mio fidanzato che è un farfallone”.

Cecilia Capriotti: duro confronto con Giulia Salemi

Non solo, Cecilia Capriotti nelle ultime ore ha avuto un duro confronto anche con Giulia Salemi. Il motivo? La showgirl si è lamentata di aver dormito poco e di avere le occhiaie a causa della influencer persiana. “Non sei attenta, ci vuole rispetto per gli altri, io non posso non dormire la notte perché tu hai dei disagi! Siamo in tv, non posso avere le occhiaie, oggi non mi reggerò in piedi” sono le parole di Cecilia rivolte a Giulia Salemi “accusata” di bere troppo. “La Capriotti, infatti, sottolinea “ma non è intelligente bere due litri di acqua la sera se poi ti alzi ogni mezz’ora!”. Il poco dormire non ha certo aiutato la showgirl che per arrivare in cucina ha rischiato anche di cadere: “sono arrivata qui con un occhio sì e uno no, sono andata a sbattere contro il palo! Se ne fot*e, non ha rispetto per gli altri, non si pone mai il problema”. Dal canto suo Giulia Salemi ha cercato di difendersi: “ho questo problema sono incontinente, cercherò di bere meno e poi ti regalo due tappi nuovi ok?”. Alla fine le due si sono chiarite e con l’arrivo di due nuovi tappi per l’orecchie la Capriotti potrà dormire sogni tranquilli all’intento della casa del GF VIP 5!



