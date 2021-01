Cecilia Capriotti, quanti anni ha?/ “Ne ho 33 da 11 anni”

“Hai mentito sulla tua età!” Tuona Antonella Elia in diretta al Grande Fratello Vip contro Cecilia Capriotti che avrebbe dunque dichiarato il falso sulla sua età. In queste settimane, in effetti, la showgirl avrebbe detto più volte quanti anni ha ma ogni volta ha dichiarato un’età diversa. “Io ho 33 anni” ha ammesso in un’occasione, poi in uno sfogo contro Maria Teresa Ruta ha invece detto “Lei ha 60 anni, dovrebbe fare la nonna invece di mettersi contro una che ne ha 40″, facendo dunque riferimento a se stessa. Di fronte alla confusione creatasi, la Elia ha cercato di fare chiarezza: Quanti anni hai davvero Cecilia?” “44 anni!” ha risposto la Capriotti, dicendo finalmente la sua vera età. Incalzata dalla Elia, ha poi scherzato “Io dico che ho 33 anni da 11 anni!” Dopo il chiarimento sull’età, particolarmente simpatico, Signorini ha poi lasciato ampio spazio allo scontro che ha visto protagonista proprio la Capriotti e Maria Teresa Ruta per la nomination dalla prima ricevuta la scorsa settimana.

