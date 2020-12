Cecilia Capriotti/ Scontro con Samantha de Grenet: “Non sei la mia amica..”

CECILIA CAPRIOTTI AMICA DI TUTTI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020, SOLO UNA TATTICA?

Sono ormai passati dieci giorni dall’ingresso di Cecilia Capriotti nella casa del Grande Fratello vip 2020 ma sembra proprio che sia già riuscita ad integrarsi con il gruppo in modo davvero impeccabile. Molti la cercano, molti altri si sfogano con lei e altri ancora ne hanno già “avuto le frustate” e tutto perché Cecilia sembra essere schietta con tutti e non avere peli sulla lingua. Chi l’ha osservata in questi giorni sa che si è saputa ritagliare un posto vicino a quelli più forti ed è proprio nelle sue braccia che in piena crisi natalizia, Tommaso Zorzi si è sfogato in lacrime ammettendo di sentirsi solo e di aver sentito tanto la mancanza della sua famiglia, della sua nonna e del suo Natale con gli affetti più cari. E’ sempre a lei che Sonia Lorenzini si è rivolta in lacrime facendo le valigie e pensando alla possibilità che possa uscire, ed è a lei che Dayane Mello si è avvicinata in questi giorni tra coccole e baci, e poi?

CECILIA CAPRIOTTI DELUSA DALLA DE GRENET: “NON SEI LA MIA SAMANTHA”

Ad avere il suo colpo di frusta, però, è stata Samantha de Grenet. Lei e Cecilia Capriotti si conoscono e il fatto che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 la stia snobbando non le è piaciuto per niente. Proprio per questo nelle scorse ore, aiutate da Stefania Orlando, le due hanno provato a chiarire e la stessa Samantha ha ammesso che i loro rapporti sono stati freddi perché ha sofferto un po’ in questi giorni e non le avrebbe dato energia positiva standole accanto per via dei litigi avuti in casa. La Capriotti, dal canto suo, ha dichiarato di aver affrontato questa esperienza perché sapeva ci fosse stata lei ma “non ho trovato la sua Samantha”. Stefania Orlando sa bene che sarebbe meglio non conoscere gli altri concorrenti da fuori per via delle aspettative che poi uno si fa (vedi lei con Matilde Brandi) ma alla fine sembra proprio che Cecilia accetti le spiegazioni dell’amica e sia pronta ad andare avanti, lo faranno insieme?



