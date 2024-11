Luca Barbato è il marito di Samantha De Grenet, la popolare attrice e showgirl che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per l’ingegnere. A raccontarlo è stata proprio Samantha De Grenet ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”: ci siamo visti a Roma uscendo da un locale notturno”. Da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi per poi organizzare il primo appuntamento a Saint-Tropez a casa di un amico. Durante quelle vacanze scatta il primo bacio con tanto di farfalle nello stomaco stando a quanto raccontato dalla conduttrice. In realtà poco dopo le vacanze la De Grenet fa un’amara scoperta sull’uomo: ” A settembre vengo a sapere che era fidanzato da tanti anni”. Una scoperta che la lascia senza parole, ma alla fine l’ingegnere dopo aver lasciato la moglie decide di iniziare una nuova vita proprio con la showgirl romana.

Chi è Samantha De Grenet/ Malattia, come l'ha scoperta e il matrimonio

Il luglio del 2005 Luca Barbato e Samantha De Grenet si uniscono in matrimonio a Terni poco dopo la nascita del primo figlio Brando. Nonostante l’arrivo di un figlio e il coronamento del loro amore con il matrimonio, la coppia entra in una profonda crisi che li porta a separarsi.

Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet: dal matrimonio alla crisi

“Quando la gente dice che i figli uniscono secondo me non è vero: ti mettono a dura prova” – così Samanta De Grenet ha parlato della crisi con il marito Luca Barbato. Dopo la nascita del figlio Brando i due si allontanano l’uno dall’altra creando una falla nel loro rapporto di coppia. Qualche anno dopo, per la precisione cinque, i due si ritrovano e decidono di tendersi la mano iniziando così un nuovo percorso di vita insieme. “Una storia può ripartire meglio di prima, soprattutto sei hai compreso gli errori fatti e che le persone non puoi cambiarle del tutto” – sono le parole della ex concorrente del Grande Fratello che non ha mai considerato il ritorno di fiamma con il marito Luca come una minestra riscaldata.

Samantha De Grenet, chi è il figlio Brando Barbato / "Ho avuto tanta paura", l'incidente e il post diploma

Semplicemente dopo cinque anni di separazione i due hanno avuto modo di capire e comprendere i motivi della loro separazione arrivando ad una conclusione importantissima. “Io e mio marito ci apparteniamo, indipendentemente da tutto e da tutti” – sono state le parole della conduttrice.