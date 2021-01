Cecilia Capriotti “Stefania Orlando sostenuta da donne senza figli”/ “Ha commosso..”

Cecilia Capriotti choc “Stefania Orlando sostenuta da donne senza figli”

Cecilia Capriotti usa nuove frasi infelici per parlare dei suoi compagni di avventura e se nei giorni scorsi a finire nel suo mirino ci era finito Andrea Zenga con la questione del padre (cosa che avrebbero preso a cuore a casa), adesso è Stefania Orlando, la sua amica, a farlo. Ancora una volta Cecilia Capriotti prova a fare l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 seminando non solo zizzania ma anche le sue sentenze e questa volta, parlando con Maria Teresa Ruta, ha detto la sua sul successo di Stefania Orlando a casa, successo che sarebbe causato dalla sua storia e dal fatto che non abbia avuto figli. Questo a suo dire sarebbe il motivo per il quale fuori la conduttrice sarebbe così amata e, non contenta di questa insinuazione, continua a girare il dito nella piaga facendo peggiorare la questione.

Cecilia Capriotti ha puntato Stefania Orlando?

In particolare, Cecilia Capriotti ha rivelato a Maria Teresa Ruta che la donna che viene ad urlare per lei da fuori la casa è sicuramente una donna che non ha avuto figli e che è entrata in empatia con la conduttrice. Non è la prima volta che la gieffina insinua dubbi e accusa quelli che fa passare come i suoi amici. In molti in rete l’hanno presa di mira accusandola di essere nella casa solo per mettere zizzania e, addirittura, di aver causato lei stessa il crollo di Maria Teresa Ruta per via della nomination ricevuta, facendo un lavoro di “sfiancamento”, adesso sta provando a fare lo stesso con Stefania Orlando?



© RIPRODUZIONE RISERVATA