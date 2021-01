Cecilia Capriotti ad Andrea Zenga: “Fai pena alla gente”/ Lui sbotta “Chiedi scusa..”

Cecilia Capriotti finisce nel mirino del popolo del web e scatena la bufera. Tutto è nato da alcune dichiarazioni fatte dalla Capriotti ad Andrea Zenga e riferite da quest’ultimo a Pierpaolo Pretelli. “Fai troppo vittimismo, ma il vittimismo è piaciuto. Poi hai la storia che fa pena alla gente, quindi non fanno fuori quello che fa pena. Per la tua storia hai avuto già due clip”, ha detto la Capriotti. Infastidito dalle parole di Cecilia, Andrea ha poi chiesto le scuse alla Capriotti che, a sua volta, ha cercato di chiarire il malinteso. “Io parlavo in generale, tu stai peggiorando le cose credimi”, ha spiegato Cecilia. “Tu oggi mi hai detto che voglio fare pena alla gente per non uscire. Lì per lì non ti ho detto niente perchè mi chiudo, ma ci sono rimasto male”, ha ribadito Zenga.

CECILIA CAPRIOTTI E ANDREA ZENGA, CONFRONTO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il confronto tra Cecilia Capriotti e Andrea Zenga porta ad una tregua momentanea tra i due. Cecilia, infatti, ribadisce di non aver voluto offenderlo e di voler esprimere un giudizio positivo nei suoi confronti. A chiedere le scuse, così, è stata anche lei. “Io ho detto che fai tenerezza, non pena. Ma ti ho anche dato un consiglio, ti ho detto di avere più stima di te stesso. Ma io parlavo in generale. Hanno capito tutti. Io mi sono affezionata alla tua storia, perchè mi fa tenerezza, ma fidati che hai frainteso”, ha ribadito la Capriotti che si è poi sfogata con Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta puntualizzando il proprio punto di vista. Tuttavia le sue parole hanno scatenato la polemica sul web con molti utenti che si sono scagliati contro la Capriotti.

Cecicozza non si smentisce mai.

Adesso vuol fare passare Zenga per quello che ha sfruttato la sua storia per visibilità…

Cara mia mi sa che lunedì batti il record di ermito continuando così

xoxo 💋#gfvip #tzvip #ceciliacapriotti — Gossip Trash💋 (@gossiptrash_) January 15, 2021

Non pensavo ci fosse una persona ancora più para c*lo di Morra… stiamo arrivando al limite dell’ipocrisia

VAI ZENGA FATTI VALERE✨#gfivip #ceciliacapriotti — ✨C’HO RIFLETTUTO✨ (@TSF____) January 14, 2021





