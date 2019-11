Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, 2 anni d’amore/ Dediche social e una sorpresa…

Il loro amore è nato nella Casa del Grande Fratello Vip e, allora, nessuno credeva sarebbe stato più di un flirt momentaneo. Invece Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano i loro primi due anni insieme. La sorella di Belen è stata la prima a stupire la sua dolce metà con una romantica dedica fatta su Instagram. Durante la notte di Halloween, Cecilia ha immortalato Ignazio nei panni di Joker mentre dormiva e ha poi postato il tutto su Instagram con tanto di dedica: “Anche i JOKER cattivi hanno un cuore tenero! Te voy q amar toda la vida, …. 31.10.19” Queste le parole di Cechu che, nel corso della serata di Halloween, ha anche ricevuto una sorpresa dalla sua dolce metà: una torta con tanto di candeline per festeggiare il loro anniversario. Immagini poi postate su Instagram dalla Rodriguez.

Ignazio Moser e la dedica d’amore per Cecilia Rodriguez

Ma per Cecilia Rodriguez le sorprese non sono finite qui. Per il loro secondo anniversario, Ignazio Moser le ha dedicato delle bellissime e romantiche parole in un lungo post su Instagram. Eccolo: “2 anni di amore, 2 anni di felicità, 2 anni di esperienze, 2 anni di follie, 2 anni di viaggi, 2 anni di serate divano, 2 anni di litigate, 2 anni di errori, 2 anni di gioie, 2 anni di NOI, 2 anni che non cambierei con niente altro al mondo… o forse sì… con tanti tanti altri insieme!” Parole davvero romantiche quelle di Ignazio, che ha cercato di impreziosire ulteriormente un giorno già di per se davvero speciale per la coppia. Una bella risposta a chi ancora non crede in loro.

