Cecilia Rodriguez/ “Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone”

E alla fine sembra proprio che Tommaso Zorzi non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare la sua domanda a Cecilia Rodriguez riguardo al suo rapporto con Giulia Salemi. Chi conosce bene i trascorsi sa anche che le due si conoscevano e qualche volta avevano avuto modo di vedersi per qualche lavoro e, quindi, avere un rapporto quasi amichevole. Proprio su questo si sta dibattendo in queste ore perché sembra che all’epoca entrambe abbiano riferito di non essere migliori amiche e, quindi, non si poteva parlare di tradimento nel momento in cui Giulia Salemi si è messa insieme a Francesco Monte. Su questo punto ribatte però l’argentina che a Tommaso Zorzi spiega: “Diceva tanto amica amica, certo non poteva fare una chiamata perché era al Grande Fratello ma…”.

Cecilia Rodriguez a Punto Z: “Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone”

La questione poi si fa rovente quando la stessa Cecilia parlando poi di quello che è successo ha continuato spiegando: “All’epoca lei si è messa con Francesco Monte, poi era uscita fuori la cosa di Iannone (vedi uno scambio di telefonate rivelate da Fariba in tv) e allora ho fatto uno più uno e più uno e poi non ci siamo più seguite”. Non è mancata la risposta di Giulia Salemi che sui social ha fatto sapere di “volare molto alto” quasi a voler chiudere l’argomento da gran signora come spesso ha fatto e come hanno sottolineato poi i fan che hanno preso le sue difese sui social già ieri sera.

