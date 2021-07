Cecilia Rodriguez, incidente in bici “Sono caduta”/ “Ferita, aiutata dal dentista”

Cecilia Rodriguez, oggi 27 luglio, ha deciso di fare una bella passeggiata in bicicletta per Milano, peccato che i programmi siano però cambiati a causa di un incidente. La sorella di Beleb Rodriguez ha raccontato su Instagram l’imprevisto che l’ha vista coinvolta oggi, dopo aver mostrato ai follower la sua bici. “I buoni propositi durano ben poco anche perchè mi sono svegliata super carica. -ha esordito la 30enne, per poi aggiungere – Ho detto oggi prendo la mia bicicletta vado a farmi un bel giro, visto che Milano è abbastanza vuota. Ho fatto un ora di bicicletta. Mi sono fermata al parco”. A questo punto è scesa nel dettaglio, raccontando alcuni momenti della sua giornata fino al piccolo incidente: “Ho fatto un po’ di meditazione, ho fatto gli addominali, sono tornata a casa in bicicletta, ho pranzato sano, ho fatto tutte le mie cose che non ho finito ancora. Sono venuta dal dentista, sono caduta dalla bicicletta“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Matrimonio? Prima i figli"/ "Con la casa nuova.."

Piccolo incidente per Cecilia Rodriguez: “Aiutata dal team del mio dentista”

Il racconto di Cecilia Rodriguez su Instagram è andato avanti: la showgirl ha raccontato di aver riportato delle ferite che sono poi state prontamente medicate. “Per fortuna nel team del mio dentista sono uno più bravo dell’altro. Mi hanno aiutato e disinfettato tutte le mie ferite“. Non è mancata un’ultima battuta sulla sua giornata ‘sfortunata’, che si è conclusa con l’uscita dal dentista con tanto di ritorno a casa in bici sotto la pioggia. Insomma, una giornata da dimenticare per la Rodriguez.

