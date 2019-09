Cecilia Zagarrigo/ “Più giovane e simpatica” di Anna Pettinelli (Temptation Island Vip)

Cecilia Zagarrigo si prepara a far scoppiare la relazione fra Stefano Macchi e Anna Pettinelli di Temptation Island Vip 2. La Single infatti è riuscita ad avvicinare il fidanzato della speaker in un baleno, alimentando la nota gelosia della rivale. La troviamo infatti sul letto mentre piange disperata, per la prima volta vulnerabile e lontana da quell’atteggiamento da Sergente di ferro che le è già valso questo soprannome all’interno del suo villaggio. “Adesso gliene piace un’altra“, dice infatti Anna dopo aver visto un video fra Cecilia e Stefano. La Tentatrice agli occhi della Pettinelli avrebbe due grossi vantaggi: l’età e la simpatia. Ai suoi occhi sono questi i motivi per cui Stefano potrebbe presto tradirla proprio con Cecilia, che è riuscita a scalfire la relazione che i due vivono da cinque anni. “Solo più giovane e simpatica di te, che cavolo vuoi farci“, dice intanto Serena Enardu per rincarare la dose. Nathaly Caldonazzo invece se la ride, forse perché anche nel pianto la Pettinelli riesce ad essere tragicomica. Clicca qui per guardare il video di Anna Pettinelli.

Cecilia Zagarrigo prende il posto di Anna Pettinelli?

Siamo in attesa di scoprire che cosa succederà fra Cecilia Zagarrigo e Stefano Macchi. Temptation Island Vip 2 ci svelerà infatti questa sera il motivo delle lacrime di Anna Pettinelli, rivelate in una clip diffusa sui social dai profili ufficiali del programma. Stefano non sembra aver espresso dei dubbi riguardo la sua relazione, almeno non per quanto riguarda l’età che li divide. Anzi, motivo di orgoglio per la fidanzata speaker e simbolo della loro forte unione. Eppure Stefano potrebbe aver trovato in Cecilia quella donna forte ma dolce di cui ha bisogno. Stare vicino alla Pettinelli di certo non è semplice, dato il polso fermo con cui gestisce tutto e tutti. Ma Macchi per ora ha riso ai falò di confronto, chiudendo gli occhi anche su possibili atteggiamenti troppo libertini della fidanzata. La Zagarrigo riuscirà a distogliere del tutto la sua attenzione oppure si tratta di un flirt momentaneo? Non è escluso che i due possano entrare sempre più in intimità e che Stefano arrivi a rivelare alcuni dettagli del suo rapporto con Anna finora rimasti inediti.

