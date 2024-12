Luk3 contro Anna Pettinelli per il nuovo compito ad Amici 2024

Il nuovo compito di Anna Pettinelli per Luk3 ad Amici 2024 ha scatenato nuovi malumori. La speaker ha scelto Bohemian Rhapsody come canzone da far esibire domenica prossima all’allievo di Lorella Cuccarini che, dopo aver saputo la notizia, è tornato in casetta furioso e si è sfogato con i primi compagni. “La Pettinelli non ci dorme la notte ormai! Mi ha dato un altro compito…”, ha spiegato il giovane cantautore, lamentandosi del brano che gli è stato assegnato.

I compagni di Amici, e lo stesso TrigNO (allievo di Anna Pettinelli), hanno concordato sul fatto che la scelta fosse improponibile e, dunque, toppata. Fomentato anche da questo, Luk3 ha chiesto un colloquio con la sua coach Lorella Cuccarini, annunciandole la volontà di non sostenere il compito.

Luk3 rifiuta il compito di Anna Pettinelli: “Lo userebbe per farmi fare una figuraccia!”

“Mi viene da ridere per questo compito, mi mette in imbarazzo anche nei tuoi confronti perché ormai parliamo sono di Anna Pettinelli…”, ha esordito Luk3 a colloquio con Lorella. “Pensandoci due minuti al fatto del compito, io posso prepararlo però la cosa che terrei in conto è che lei userà tutto questo per farmi fare una figuraccia e, subito dopo, per mandarmi in sfida.” ha quindi aggiunto.

Ha concordato Cuccarini: “Lei, certo, l’epilogo già lo conosce. Anna avrà da ridire sia se lo fai che se non lo fai. A me fa un po’ sorridere il fatto che pezzi come questi non li dia ai suoi.”, ha notato la showgirl. “Io non darei la soddisfazione a lei di farlo e poi di farmi mandare in sfida.” ha perciò annunciato l’allievo di Amici 2024, proposta che Lorella ha infine accettato: “Allora rifiutiamo il compito e continuiamo a lavorare a testa bassa come hai fatto finora.”