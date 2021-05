Celentano balla valzer con Emanuele Filiberto ad Amici 2021/ “Come una principessa”

Alessandra Celentano grande protagonista in questo inizio di puntata della semifinale di Amici 2021. “Avevo fatto una promessa e le promesse si mantengono!” annuncia la maestra di danza classica che quindi annuncia di essere pronta per ballare un valzer con il principe Emanuele Filiberto. Per essere una vera principessa però, prima di prendere il centro del palco indossa una coroncina: “Ora sono pronta”. Così si accomoda su di una sedia al centro dello studio, poi ecco entrare alle sue spalle il principe Filiberto con tanto di frac. Parte la musica e i due si esibiscono in un elegante valzer che conquista gli applausi dei presenti. Addirittura arriva una standing ovation dai professori in studio. “Principe è stato un onore essere la sua principessa.” dichiara allora col sorriso la maestra Celentano. Non manca la battuta di Stefano De Martino: “Devo dire che solitamente nel valzer guida l’uomo, in questo caso però nessuno può guidare la maestra Celentano!” E giù di applausi per l’esibizione di Alessandra.

Serena Marchese e la Celentano si conoscevano prima di Amici 2021?/ Spuntano le foto

LEGGI ANCHE:

Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: "Non sei equa"/ Lei sbotta: "Sei una RC..."ALESSANDRA CELENTANO/ "Rudy Zerbi? Siamo quasi parenti. Amici? È più di una scuola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA