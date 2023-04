Celentano, lite con Malgioglio ad Amici 2023/ “Non permetterti di dirmi come fare il mio lavoro!”

Lite tra Malgioglio e Alessandra Celentano ad Amici 2023: ‘colpa’ di Maddalena

Si scatena la lite nel corso del quinto serale di Amici 2023 tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. A dare il via alla discussione è il nuovo guanto di sfida che mette a confronto Isobel con Maddalena e le parole scritte dalla Celentano a quest’ultima. Malgioglio concorda con Emanuel Lo, che accusa la Celentano di prendersi con Maddalena meriti che non sono suoi.

Emanuel Lo, sfuriata contro Celentano ad Amici 2023/ "Prendi meriti con non ti appartengono. Megalomani!"

La discussione si accende quando Malgioglio insiste nel volere dalla maestra di danza classica un giudizio (positivo) su Maddalena, che ha trovato bravissima. Il confronto con Isobel, per lui, è vinto proprio dall’allieva di Emanuel Lo, che conquista non solo il suo punto, ma anche i suoi migliore complimenti.

Alessandra Celentano furiosa con Malgioglio: “Non permetterti di dirmi come si fa il mio lavoro!”

Intanto la polemica tra Cristiano e Alessandra Celentano continua ad infiammare. La maestra, infatti, lancia una stoccata al giudice del serale di Amici 2023, dicendogli: “Ho capito perché metti gli occhiali, perché non ci vedi bene! C’è una netta differenza tra le due.” Quando infine Malgioglio insiste per imporre la sua impressione su Maddalena, la Celentano perde le staffe e gli dice: “Tu vieni a fare il mio lavoro e io vengo a fare il tuo allora, vediamo chi lo fa meglio! Io vengo a dirti come cantare? Tu non devi permetterti di insegnarmi come si fa il mio lavoro, così come io non mi permetto di insegnarti il tuo!” Maria De Filippi è costretta ad intervenire per spegnere gli animi.

Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear in crisi/ L'effetto boomerang del guanto

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Maddalena eliminata alla 5a puntata serale?/ La scelta che divide

© RIPRODUZIONE RISERVATA