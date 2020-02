Celine Dion / Morta la madre Teresa: “Ha aspettato che fossimo insieme prima di…”

È morta la madre di Celine Dion, Teresa Tanguay Dion, all’età di 92 anni. La cantante lo ha annunciato sui social e durante un suo concerto a Miami, dove ha dedicato un momento del suo show per parlare di lei e per rassicurare tutti i suoi fan: “Sto bene, sapevo che sarebbe andata via presto”. La madre era malata da tempo, quindi la cantante e i suoi fratelli si aspettavano che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. La morte di un genitore però è sempre un duro colpo da incassare, infatti la cantante ha voluto rendere omaggio alla donna di riferimento della sua vita, la sua “eroina”, come l’ha definita durante il discorso, con la sua canzone “Over the rainbow”. La cantante è volata in Canada, nella sua Montreal, per dire addio a sua madre insieme a tutti i suoi fratelli: “Siamo convinti che la mamma abbia aspettato che fossimo tutti insieme prima di partire”. È il secondo lutto nel giro di qualche anno che la cantante deve affrontare. Il suo compagno di vita René Angélil è morto nel 2016 lasciando un grande vuoto nella vita della star.

Celine Dion dice addio alla mamma Teresa durante un suo concerto

È stato un momento intimo e toccante quello del ricordo della mamma: Celine Dion ha voluto onorare la sua morte durante il suo concerto a Miami, una delle tappe americane del Courage Tour. Ha rassicurato i fan: “Voglio che voi sappiate che sto bene Sapevamo che ci avrebbe lasciato presto”. Poi ha raccontato gli ultimi attimi della sua famiglia, che si è radunata a Montreal per dire addio alla donna: “Quindi tutti i miei fratelli e sorelle siamo andati per stare con lei prima che morisse. Siamo convinti che la mamma abbia aspettato che fossimo tutti insieme prima di partire”. Nonostante tutto però la sua voce è commossa e rotta dall’emozione: “Mia mamma, adorava ridere, adorava ballare e adorava cantare”. È stato un omaggio molto apprezzato dal suo pubblico che però non ha tolto l’entusiasmo per godersi il concerto dal vivo della cantante.





