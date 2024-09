Celine Dion è una tra le artiste più complete e amate del nostro tempo. Implosa negli anni ’90 grazie a una voce intensa e inimitabile, ha raggiunto il successo planetario grazie a My Heart Will Go On. La canzone che fu utilizzata come colonna sonora del film Titanic ad oggi è una delle hit più famose della cantante canadese. Se da una parte Celine Dion ha trovato successo nella carriera di artista, la sua vita personale è stata costellata da drammi e tragedie. Non solo la morte del marito ma, da diverso tempo, la stella di Celine Dion è appassita a causa di una grave malattia. Si tratta di una patologia neurologica degenerativa che sta consumando l’artista giorno dopo giorno. Nonostante ciò, la scorsa estate, è apparsa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, regalando uno spettacolo indimenticabile.

Sindrome della persona rigida, malattia Céline Dion/ Patologia neurologica autoimmune: cause, sintomi e cura

Nasce in Canada nel marzo del 1968. È conosciuta con il soprannome Queen of Power Ballads. Oggi è una delle artiste musicali di maggior successo della pop music con 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Originaria del Québec, Céline Dion emerge come cantante in francese negli anni ottanta, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali con la vittoria al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all’Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera con il brano “Ne partez pas sans moi”. Dopo aver migliorato la conoscenza dell’inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records, e dopo svariati album in lingua francese, nel 1990 pubblicò il suo primo album in inglese, dal Unison. Da lì in poi, la stella diventa leggenda.

Celine Dion, la grave malattia che fa preoccupare i fan

È notizia di facile fruizione quella che riguardano le condizioni di salute di Celine Dion. Una condizione che ha costretto la cantante ha un ritiro temporaneo dalle scene. Si chiama la Stiffy- person syndrome la malattia che la Dion sta combattendo. Si tratta di una sindrome neurologica rara, progressiva e per cui ancora non sia ha a disposizione una cura definitiva. Colpisce il sistema nervoso centrale. Secondo le stime, questa patologia riguarda il doppio delle donne rispetto al sesso maschile ed è frequentemente associata a malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1, la tiroidite, la vitiligine e l’anemia perniciosa.

I sintomi della Stiff-person syndrome possono includere rigidità muscolare del tronco, delle braccia e delle gambe e una maggior sensibilità al rumore, al tatto, all’ansia e allo stress, che possono scatenare dolorosi spasmi muscolari. Nel corso del tempo inoltre, i pazienti possono sviluppare posture scorrette e raggiungere un grado di disabilità che li porta a non poter più camminare e muoversi. Sebbene non esista ancora una cura definitiva, con una terapia adeguata, a base di farmaci anti-ansia e miorilassanti come il diazepam, i sintomi possono essere tenuti sotto controllo. Celine Dion ha rivelato di essere sottoposta ad una “terapia atletica, fisica e vocale” cinque giorni alla settimana per combattere i sintomi.

Celine Dion, come sta dopo la diagnosi?

“Sto bene, ma c’è tanto lavoro. Lo sto affrontando un giorno alla volta“, ha dichiarato l’artista nell’intervista concessa a Vogue France che le ha dedicato la cover del numero di maggio di quest’anno. L’intervista è stata riportata dalla Gazzetta.it “All’inizio mi chiedevo: perché a me? perché è successo? Che cosa ho fatto? È colpa mia? La vita non ti dà risposte devi imparare a viverla”. Di fronte a quella diagnosi condivisa coi fan sul finire del 2022, la cantante di My heart will go on non ha potuto far altro che accettare la malattia e iniziare a combattere