Céline Mambour, ex moglie Walter Nudo/ “Finita perché non potevo renderla madre”

Chi è Céline Mambour?

La stilista francese originaria di Hyères Céline Mambour è stata legata per molti anni a Walter Nudo. Un amore nato nel 2009 e poco dopo coronato in un matrimonio a Las Vegas. Una bellissima storia d’amore che ha però iniziato a scricchiolare poco a poco a causa di alcune necessità dell’attore. È stato proprio lui a raccontare quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip il motivo della loro crisi.

“Io mi sono sposato ed ero felicissimo. Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. – ha raccontato in quell’occasione, aggiungendo – Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso. Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla.”

Céline Mambour e l’ultima lettera d’amore per Walter Nudo

Un colpo di scena, soprattutto perché proprio Céline Mambour sorprese Walter Nudo nella Casa del Grande Fratello Vip con una lettera piena d’amore, in cui si diceva ancora legata a lui. “Quello che c’è tra noi è unico. – scrisse al tempo la stilista francese, continuando – Così forte e così profondo che non esistono distanze che possano allontanare i nostri cuori. Ormai non esiste più angolo in questo mondo abbastanza lontano, dove tu possa andare senza che io ti trovi, ti raggiunga e baci le tue labbra per ricordarti semplicemente quanto ti amo”. Oggi i due non stanno più insieme e lui ha un’altra compagna.

