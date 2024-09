La puntata di oggi de La Volta Buona è stata impreziosita da un grande ritorno: Walter Nudo. L’ex attore aveva annunciato 4 anni fa l’addio al mondo dello spettacolo e, proprio dalle parole dell’epoca, ha raccontato il toccante e difficile momento che lo ha indotto a prendere quella decisione. “Mi ricordo bene quando ho scritto il comunicato stampa, ero in ospedale perché avevo avuto due ictus al cervelletto a causa di una malformazione genetica al cuore. Lì ho capito che era il momento di dire basta…”.

Proseguendo nel racconto della malattia che lo ha colpito improvvisamente 4 anni fa, Walter Nudo ha spiegato minuziosamente non solo l’evento ma anche le emozioni. “Quando arrivano questi incidenti non c’è mai un preavviso, quella mattina mi trovavo in questo albergo e mi sono alzato per fare meditazione come tutte le mattine. Quando ho chiuso gli occhi ho sentito un rumore all’orecchio destro e sentivo il cuore come se volesse uscire dal mio petto, mi girava la testa e non avevo la forza di fare niente”. L’ex attore ha poi aggiunto: “Barcollando sono andato in bagno, mi vedevo allo specchio totalmente bianco, non mi sono mai trovato così vicino alla morte… In quel momento pensavo però ad una cosa sola, non ai miei figli; mi chiedevo se avessi fatto tutto quello che dovevo fare, e la risposta è stata no… Tutti arriveremo a quel punto, e la risposta dovrà essere sì… Oggi ho capito che tutto quello che ho superato lo devo restituire agli altri.”.

Walter Nudo si commuove a La Volta Buona parlando dei genitori: “Loro hanno fatto il massimo…”

Altrettanto toccanti le parole di Walter Nudo a La Volta Buona a proposito dei genitori: “Non so se i miei genitori sono orgogliosi di me, io posso dire di aver fatto il mio meglio… Il mio papà è ancora vivo, ha fatto la guerra, ha 100 anni quasi; parliamo di persone di altri tempi. Anche mia mamma è ancora qui, ha 90 anni, è un’artista mancata perché avrebbe voluto tanto cantare, ballare”. Caterina Balivo ha poi ricordato i momenti difficili in adolescenza quando l’ex attore è stato anche vittima di bullismo. “Quando io sono venuto in Italia, essendo molto introverso, avevo difficoltà a causa della dislessia. Venivo bullizzato a scuola dalle insegnanti, dai bambini… Mi ha aiutato Dio, sentivo che c’era qualcuno che mi accettava per quello che ero e mi ha dato tanto supporto”. Walter Nudo ha poi aggiunto: “Poi ovviamente ci sono stati momenti in cui volevo lasciare l’Italia, sono andato a Los Angeles dove viveva mio fratello che mi ha dato la possibilità di conoscere l’America. Lì piano piano ho cercato di lavorare e fare le mie cose…”.

Difficile per Walter Nudo trattenere le lacrime quando Caterina Balivo chiede se i suoi genitori fossero a conoscenza di quella sofferenza vissuta in adolescenza. “Non è colpa loro, hanno fatto il massimo; è solo che a volte non ti senti capito, hai bisogno davvero di andare altrove per fare esperienze per poi tornare al punto di partenza…”. L’ex attore ha poi raccontato: “Se ho paura di non aver detto tutto ai miei genitori? No, continuo a dire le cose che sento… Credo che noi tutti abbiamo l’amore di un genitore, quella persona con la quale ci rispecchiamo di più. Forse la nostra vita è condizionata da questo bisogno di essere amati da uno specifico genitore; condiziona le nostre scelte, sul lavoro e nei rapporti”. A proposito dei figli Elvis e Martin Carlos, Walter Nudo ha spiegato: “Se ho fatto lo stesso errore con i miei figli?” Ho voluto spezzare questa catena, voglio che i miei figli siano liberi: questo è l’amore vero”.