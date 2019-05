Céline Mambour, moglie di Walter Nudo/ Una storia d’amore complicata

Il nome di Céline Mambour è sempre nei pensieri di Walter Nudo. Soprattutto dopo i drammatici problemi di salute accusati dell’ex gieffino, operato al cuore nelle scorse settimane al centro cardiologico Monzino. Céline Mambour e Walter Nudo sono tornati insieme? E’ questo il quesito che assilla i fan della coppia, dopo la confessione di Walter nella sua esperienza al Grande Fratello. L’uomo aveva svelato dettagli di una storia tormentata e mai del tutto tramontata, iniziata nel 2009 all’autodromo di Mugello. Céline Mambour ha sposato Walter Nudo pochi mesi dopo averlo incontrato, con un matrimonio celebrato anche a Las Vegas. La Mambour è diventata famosa per la sua carriera da stilista, è nata in Francia ma da tempo vive a Firenze, che ormai considera la sua città. La sua relazione con Walter Nudo è durata dieci anni, fino ad una separazione che ancora oggi sembra far soffrire il buon Walter.

Perchè Céline Mambour e Walter Nudo si sono allontanati?

Céline Mambour è ancora molto legata a Walter Nudo, nonostante la coppia sia rimasta separata a lungo. I motivi della rottura secondo l’ex concorrente del GF sarebbero da attribuire alla distanza: “Quando mi sono sposato ero felicissimo. Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso. Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”. Dopo questa confessione, Cèline aveva mandato a Walter dei chiari segnali di avvicinamento, con un post molto nostalgico su Instagram. Poi un lungo silenzio criptico che non ha dato adito a nuovi rumors su un possibile ritorno di fiamma. Chissà che Walter Nudo non faccia chiarezza anche su questo aspetto nell’intervista che rilascerà oggi pomeriggio a Verissimo. L’ultimo messaggio pubblicato dalla Mambour su Instagram risale a Pasqua, con un semplice “Happy Easter to all of you. Eat chocolate and let innocent lambs with their mum”. Di Walter Nudo nemmeno l’ombra.

