Cellino scrive a Brescia/ Il patron: “Fiero di voi, state dando lezione all’Italia”

Pubblicità

Mentre si discute ancora della possibile ripresa o meno di allenamenti e campionato di Serie A, Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio, torna agli onori delle cronache e non solo per la sua posizione nettamente contraria al rientro in campo. Il patron delle rondinelle infatti oggi, con una commovente lettera si è rivolto a staff, tifosi, sponsor ma pure a tutti gli abitanti di Brescia, che in questi giorni così drammatici per l’esplodere della pandemia da coronavirus, hanno dimostrato coraggio e generosità eccezionali. Dunque un messaggio a cuore aperto e struggente quello di Cellino, che pone l’accento sulla stima e l’ammirazione per il popolo bresciano, particolarmente colpito dalla pandemia. “Da tempo pensavo di rivolgermi a voi, ma mi mancavano le parole. Strozzate dall’angoscia e dal dolore che ho sentito miei durante il periodo peggiore dell’emergenza coronavirus, vissuta al vostro fianco, ascoltando e sentendo ogni giorno storie terribili che hanno toccato da vicino anche tanti di voi. Una situazione del genere avrebbe messo in ginocchio chiunque: non i bresciani! E così ho capito che non sono luoghi comuni quelli che vi vogliono come gente che non molla mai e va sempre a testa alta. State dando una lezione all’Italia” le commosse parole del patron del Brescia.

Pubblicità

CELLINO SCRIVE A BRESCIA: FIERO DI ESSERE VOSTRO PRESIDENTE

Nella struggente lettera inviata questa mattina, per Cellino non vi è spazio per polemiche sulla ripresa del campionato o critiche e invettive (che non sono pure mancate in questi giorni): c’è solo affetto e stima per quel popolo, tra i più subissati dalla pandemia da coronavirus, che pure è stato protagonista di gesti di solidarietà straordinari. “Vi ho visti e sentiti piegati dalle lacrime e dalle preoccupazioni per il futuro: eppure vi siete messi al servizio del prossimo, rendendovi protagonisti di straordinari e silenziosi gesti di solidarietà, al fianco dei più fragili, senza chiedere nulla in cambio. Questo è lo spirito dei bresciani, è lo spirito del Brescia! E mi sono sentito fiero più che mai di essere il vostro presidente” il messaggio del patron delle rondinelle, che in chiusura della sua lettera, non può che ringraziare ancora una volta tutto il popolo bresciano e le persone che sono intorno al club. Ora che il peggio pare passato, pure la crisi provocata dalla pandemia porrà davanti sfide per la ripresa e ricostruzione ben difficili, ma a cui il popolo bresciano saprà rispondere con forza. “ Siamo tutti attesi da grandi sfide, ma mi dà forza sapere che a tenere alta la bandiera del Brescia ci siete voi: quella bandiera è la vostra casa, la nostra casa. E insieme continueremo a difenderla. Grazie di cuore, il vostro presidente” le ultime parole di Massimo Cellino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA