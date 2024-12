DIRETTA PINETO RIMINI: TISCI CERCA UN NUOVO SUCCESSO

Il Girone B di Serie C apre la sua diciannovesima giornata con la diretta Pineto Rimini in campo venerdì 13 dicembre 2024 dalle 20,30. La sfida è tra due squadre che si stanno giocando un posto nei playoff e sono alla caccia di punti importanti per la classifica. Il Pineto arriva da una sconfitta netta per 4 a 1 in casa dell’Entella che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. Meglio il Rimini che ha ancora una striscia di tre vittorie consecutive all’attivo ed è reduce da un 5 a 1 contro il Pontedera.

PINETO RIMINI COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

In questo anticipo di Serie C sarà possibile seguire in televisione, e non dallo stadio, la diretta Rimini Pineto tramite Sky. Chi invece vuol passare in compagnia di amici, fuori casa, questa serata potrà comunque assistere alla diretta della partita tramite lop streaming video di NOW TV e Sky GO.

PINETO RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

In questo pre gara proviamo a capire un pò di più che gara potrebbe essere la diretta Pineto Rimini attraverso le probabili formazioni. Il Pineto scenderà in campo con un 4-3-3 con Villa e De Santis a formare la coppia di centrali sostenuti da Lombardi che sarà il mediano. Confermati Schirone e Germinario a centrocampo e a sostegno del tridente con Chakir, Gambale e Bruzzaniti.

Difesa a tre per il Rimini di Busce che si affiderà a Megalaitis, Gorelli e Longobardi a difesa della porta di Colombi. Cinquegrano e Falbo saranno i due esterni di centrocampo con il compito di servire cross alle due punte che saranno Parigi e Cioffi.

PINETO RIMINI, LE QUOTE

Andiamo a scoprire con le quote dell’agenzia Betsson il pronostico sulla diretta Pineto Rimini: con il segno 1 per la vittoria degli abruzzesi guadagnereste una somma che equivale a 2,87 volte la posta in palio, grande equilibrio perché il segno 2 per l’affermazione del Rimini vale 2,60 volte l’importo investito e quindi romagnoli solo marginalmente favoriti, molto vicina anche la quota del segno X per il pareggio perché, in questo caso, la vostra vincita corrisponderebbe a 2,80 volte la giocata sulla partita.