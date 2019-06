Cenerentola in passerella/ Su Canale 5 il film con Chris Noth (oggi, 29 giugno 2019)

Cenerentola in passerella va in onda oggi, sabato 29 giugno, su Canale 5 dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola americana è stata realizzata nel 2015 da una serie di produttori cinematografici tra cui Don Carmody e Jane Silverstone Segal con la regia che è stata affidata a Sean Garrity. Lo stesso regista si è occupato anche della scrittura del soggetto mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato eseguito da Jason Sherman in collaborazione con Kate Melville. Nel cast sono presenti diversi attori di un certo riscontro internazionale come Portia Doubleday, Marc Andre Grondin, Chris Noth, Lauren Holly e Anna Hopkins.

Cenerentola in passerella, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Cenerentola in passerella. Katie è una giovane donna americana figlia di un importante stilista fondatore di una casa di moda particolarmente apprezzato dalla clientela che tuttavia dopo la morte della madre e l’arrivo in famiglia di una sorta di matrigna con due figli particolarmente viziati, ha deciso di andare a studiare Fashion in un’importante scuola americana il piede ha permesso anche di stare lontano da una famiglia che ormai non riconosce come più sua. Una volta conseguita la laurea però far ritorno nella casa di moda di famiglia anche Per riavvicinarsi altro chiamato padre che Tuttavia ha una mente oscurata dalla sua attuale compagna. La matrigna In effetti per non permettere alla giovane donna di riprendere il ruolo che stanno in passato della sua madre decide di metterla in cattiva luce ossia il ponendole dei lavori piuttosto Bianca interno dell’azienda come quello di pulire il magazzino. Katie non si lascia intimidire la situazione Anche perché confortata da un giovane designer di scarpe di nome Daniel il quale avendo intuito lei uno straordinario talento e soprattutto essendo affascinato dalla tua bellezza line voglia a non mollare. La giovane donna così si disegna un bellissimo abito da sposa che riprende quello che era stato i canali della loro azienda incentrata momento della sua defunta madre ma che tuttavia le viene sottratto dai figli della matrigna i quali se ne prendono i meriti. Come se questo non bastasse, la matrigna insieme ai propri figli fanno in modo che Katie venga vista come una spia di una casa di moda concorrente per cui viene cacciata via. Per nulla risposta nel farsi da parte Katie si traveste da uomo e si fa ingaggiare dal padre il quale viene immediatamente folgorato dal suo talento artistico che le ricorda moltissimo quello della sua defunta moglie. Poco alla volta la verità verrà a galla con Katie che finalmente potrà riappropriarsi dell’affetto del padre e soprattutto essere felice al fianco dell’innamorato Daniel che l’ha sempre sostenuta e supportata. Insomma, una moderna favola d’amore.

