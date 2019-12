Cenerentola/ Su Rai 1 il film fantasy di Kenneth Branagh (26 dicembre)

Cenerentola (Cinderella) andrà in onda oggi 26 dicembre su Rai 1 alle 21.25. É un film fantasy romantico prodotto nel 2015 con la regia di Kenneth Branagh. Il film è l’adattamento cinematografico della famosa favola di Cenerentola e oltre che essere il remake del cartone Disney del 1950. L’attrice protagonista nei panni di Cenerentola è Lily James mentre il ruolo della fata madrina è interpretato dalla bravissima Helena Bonham Carter che presta anche la sua voce alla narrazione della storia. Il ruolo della matrigna è stato affidato alla bellissima Cate Blanchett, mentre il Principe Azzurro è interpretato dal fantastico attore di Game of Thrones Richard Madden. La colonna sonora è stata composta dal musicista Patrick Doyle mentre in Italia è stata Arisa ad occuparsi dell’adattamento della canzone Strong interpretando Liberi.

CENERENTOLA OGGI SU RAI 1, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film riprende il famoso cartone animato: la protagonista è Ella, figlia di un mercante e orfana di madre. Il padre a distanza di anni decide di risposarsi con la vedova di un suo caro amico, Lady Tremaine. La ragazza accoglie quindi non solo la sua matrigna ma anche le due sorellastre Anastasia e Genoveffa. Se la donna in un primo momento si mostra gentile non appena il consorte parte per alcuni viaggi di lavoro imprigiona Ella in soffitta poichè invidiosa della bellezza della ragazza. Alla morte del padre di Ella la matrigna non avendo più denaro decide di licenziare tutto il personale della casa usando Ella come serva tanto da chiamarla Cenerentola. Nonostante i soprusi subiti Ella continua ad essere una ragazza dolce e gentile e un giorno camminando in un bosco incontra un giovane che si presenta come un apprendista ma in realtà è il Principe Azzurro. Ella scappa a casa e il Principe deciso a rivederla organizza un ballo inviando inviti a tutte le ragazze nobili e comuni. La matrigna accoglie con entusiasmo l’invito sperando di sposare una delle sue figlie con il principe e anche Ella si prepara al gran ballo ma proprio la sera dell’evento presentandosi davanti alla sua matrigna e alle sorellastre queste decidono di distruggere il suo vestito consapevoli che la bellezza della ragazza avrebbe catturato l’attenzione del principe.

Ella è disperata ma viene confortata una vecchia signora che altri non è che la sua fata madrina che in un attimo trasforma una zucca in una bellissima carrozza, i topini in stupendi destrieri e regala alla ragazza un bellissimo abito e delle scarpette di cristallo. La fata madrina l’avverte però che all’ultimo rintocco della mezzanotte la magia svanirà e Ella parte per il ballo. Ovviamente arrivata al palazzo tutte le attenzioni sono per Cenerentola e il Principe decide di ballare soltanto con lei ma all’arrivo della mezzanotte Ella è costretta a scappare perdendo una delle sue scarpette. Il principe inizia a cercare la ragazza che ha perso la scarpetta ma la matrigna, avendo scoperto che la ragazza in questione è proprio Ella, decide di rinchiuderla in una torre. I soldati passano di casa in casa finchè arrivano a casa di Ella e in lontananza sentono il canto della ragazza che viene finalmente liberata e sposa così il suo principe vivendo per sempre felici e contenti.



