Cengiz Under venduto al Leicester/ Calciomercato, Roma lavora in uscita ora Dzeko…

La Roma sta accelerando diverse cessioni e per questo ha deciso di cedere Cengiz Under al Leicester. L’affare con il club inglese è ormai arrivato alla conclusione con SkySport che parla di un’intesa totale raggiunta per il prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 24. Già nelle prossime ore il calciatore volerà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con i foxes e poi mettersi a disposizione di Brendan Rogers. Il classe 1997 turco lascia così la capitale dopo tre anni e 17 reti in 88 presenze. Era arrivato dall’Instanbul B.B. nel 2017 sorprendendo il pubblico per la spesa di 13.4 milioni di euro considerando la sua età e la poca esperienza. In giallorosso aveva fatto vedere cose buone e altre che lo erano decisamente meno, dimostrando però un talento pronto ad esplodere da un momento all’altro.

Cengiz Under al Leicester, ora tocca a Milik e Dzeko

Il calciomercato della Roma prenderà un’impennata con la cessione di Cengiz Under al Leicester. Questo colpo potrebbe di fatto aprire il valzer delle punte bloccato ormai da quasi un mese. Con i soldi di questo affare a bilancio la società giallorossa potrebbe decidere di sferrare l’attacco alla punta di diamante, quel Arkadiusz Milik di cui si parla ormai da diverso tempo. Il passaggio del giocatore al club giallorosso sbloccherebbe anche un altro affare importante, quello che porterebbe a Torino, sponda Juventus, il bosniaco Edin Dzeko. Sono ore concitate che ci porteranno tra tre giorni all’inizio del nuovo campionato e obbligheranno gli operatori di mercato a fare degli intensi straordinari.



