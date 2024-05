Centro estivo chiede 100 euro in più al giorno per un bimbo autistico/ “Non hanno diritto alle vacanze…”

A Storie Italiane il caso di una mamma che si è sentita richiedere una cifra assurda per poter iscrivere il figlio autistico al campo estivo. La “sovrattassa” era di circa 100 euro in più al giorno, una somma ovviamente ingiustificata, che ha destato scandalo negli studi di Storie Italiane. In collegamento vi era Gigi Consiglio dell’Associazione “Battaglia di Andrea” a difesa delle famiglie con bimbi autistici e disabili, che ha commentato ironico: “Gli tolgono 20 euro per lo sconto fratello… (dice riferendosi alla proposta che ha fatto alla madre circa lo sconto nel caso in cui avesse avuto un fratellino da iscrivere ndr), 1.000 euro al mese per mandare il figlio ad un campo estivo… E’ pur vero che serve un esperto, ma se devi assumere una persona apposta non ti devo pagare questa persona, il rischio di impresa è tuo non mio, non possiamo fare i debiti per portare i bimbi ai campi estivi”.

Eleonora Daniele commenta inorridita: “Io sono allucinata, qui siamo alla follia ragazzi. Come se i ragazzi autistici non avessero diritto di andare in vacanza, mi verrebbe proprio di mandarli…”, facendo chiaramente il gesto per far capire dove li manderebbe. Di nuovo Consiglio: “La signora è una nostra iscritta, mentre l’interlocutore è un campo privato, andrebbero controllati questi centri, non è convenzionato con il pubblico, ogni estate ne escono di nuovi come formiche, le istituzioni devono controllarli, molti non accedono agli aiuti sociali perchè non ne hanno le caratteristiche”. La speranza è che questi casi non si ripetano più.











