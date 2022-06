C’era una volta… a Montecarlo/ Su Rai 1 il film con Rayane Bensetti

C’era una volta… a Montecarlo andrà in onda su Rai 1 in serata a partire dalle ore 21.25 di oggi, 28 giugno. Mehdi ha trent’anni e vive con la mamma in una periferia di Parigi. Ha dei sogni nel cassetto, gioca a poker al computer e si fa continui interrogatori sul suo futuro, però un giorno, inaspettatamente vincerà qualcosa. Il titolo originale è ‘Il était une fois à Monaco’, il genere è commedia, romantico, l’anno di produzione è il 2020, il paese è Francia e la regia è di Frederic Forestier.

C’era una volta… a Montecarlo, la trama della pellicola

Leggiamo la trama di C’era una volta… a Montecarlo. Mehdi, interpretato da Rayane Bensetti, ha trent’anni e vive in affitto con sua madre in un quartiere parigino. Trascorre il suo tempo giocando a carte sul computer. Un giorno capisce di aver vinto una bella cifra facendo la lotteria, ma che non è sufficiente per poter acquistare una casa alla madre. Decide di partire per Montecarlo sfruttando la sua bravura nel giocare a poker online, fingendosi di essere un principe proveniente dal Marocco. L’obiettivo è solo uno, ovvero di giocare a carte con i più ricchi, sperando proprio di poter dare una svolta alla sua vita. Qui incontra Elena, interpretata da Anna Serra, che è la receptionist di un hotel di Parigi. Lei è una donna affascinante e intelligente, in quanto si accorge quasi subito che il protagonista non è proprio ciò che afferma di essere.

