Cesara Buonamici asfalta Beatrice Luzzi/ “Papà di Garibaldi maschilista? Sei esagerata, non lo conosci”

L’accusa pesante lanciata da Beatrice Luzzi nella scorsa puntata del Grande Fratello 2023 al papà di Giuseppe Garibaldi torna a far rumore anche nella nuova diretta del reality. A tornarci è Cesara Buonamici, che proprio non ha apprezzato – così come molti – l’accusa di maschilismo che Beatrice ha fatto all’uomo.

“Non penso che sia stato opportuno quello che hai detto al papà di Garibaldi!”, ha esordito l’opinionista del Grande Fratello. Poi ha attaccato ancor più duramente Beatrice: “Il padre di Giuseppe ti ha detto che non gli è piaciuto come tu hai trattato il figlio, né più né meno di come un padre può dire. A te non è andata già, ma di lì a dire patriarcale, maschilista, sudista, è veramente esagerato! Non c’entrava niente assolutamente questa cosa.” ha tuonato.

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: attacco in diretta

Cesara Buonamici ha poi aggiunto: “Così come tu commenti e ti ribelli di fronte ad una cosa che trovi non corretta nei tuoi confronti, lui ha detto la stessa cosa. Non ti è piaciuto come ti ha trattata? Accettalo! Era veramente esagerato! Tu neppure lo conosci il padre di Giuseppe e gli vuoi dare del maschilista?” ha concluso la giornalista. Beatrice non ha tuttavia avuto modo di replicare all’attacco di Cesara.











