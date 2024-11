Cesara Buonamici, arriva la replica del fratello Cesare dopo la denuncia

A pochi giorni dalla notizia della denuncia ai danni del fratello Cesare, arriva la replica nei confronti di Cesara Buonamici, che ha spiegato la sua versione dopo il gesto della sorella. “Solo oggi ho avuto modo di raccontare la mia versione, poiché fino a ora non sono mai stato interrogato, ritengo di aver sempre agito nel rispetto di tutti, in particolare di mia sorella, che, nonostante i dissidi attuali, resta tale”.

Il fratello di Cesara Buonamici era finito nel mirino per aver spiato la sorella nella villa di Monterei, attraverso una replica ufficiale Cesare ha rotto il silenzio: “Non ho mai utilizzato telecamere per spiare: le videocamere installate nella villa sono autorizzate e pensate per la sicurezza di tutti. Non ho mai occupato stanze o spazi della casa senza diritto o consenso” si è difeso l’uomo dopo la denuncia incassata.

Cesare replica: “Cesara Buonamici? Non ho mai denunciato nessuno”

Cesare Buonamici e la sorella hanno vissuto rapporti tesi a partire dal 2020, dissidi nati dalla gestione della imperiosa tenuta di famiglia che ha grato non pochi grattacapi, questione che si sarebbe inasprita quando Cesare ha mal digerito la notizia del matrimonio della sorella Cesara Buonamici: “Non ho mai stalkerizzato nessuno, tanto meno mia sorella, ed è profondamente ingiusto che il mio lavoro e la mia reputazione di una vita vengano messi in discussione da queste accuse infondate” la replica sulla questione relativa ai presunti dispetti, notizia lanciata negli ultimi giorni dal Corriere fiorentino.

Vedremo se la vicenda aggiungerà qualche altro capitolo e la giornalista del TG5 deciderà di replicare nuovamente alla questione che ha attirato i riflettori in questo ultimo periodo.