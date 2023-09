Cesara Buonamici asfalta Claudio Roma al Grande Fratello 2023/ “Età Fiordaliso? E’ stata una gran signora”

Cesara Buonamici difende Fiordaliso giudicata per l’età da Claudio al Grande Fratello 2023

Cesara Buonamici riprende Claudio per il commento fatto sull’età di Fiordaliso al Grande Fratello 2023. Tutto è iniziato durante le ultime nomination quando Claudio ha fatto il nome di Fiordaliso motivando la sua scelta per una questione di età e di sogni realizzati. La situazione è degenerata durante una prova nella casa quando Fiordaliso, chiamata a votare l’inquilino più ipocrita, ha fatto il nome di Claudio. Il concorrente si è infuriato dicendo: “tu non hai bisogno di niente, tu puoi andare a casa, qui ognuno ha il suo sogno, magari sì ma minore del nostro”. La cantante ha prontamente replicato: “ancora con questo fatto? Io ti sto dicendo che se dici una roba devi continuarla a dire. Ma chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo? Tu non puoi sapere qual è il mio sogno”. La replica di Claudio: “perché tu hai il doppio dei miei anni”.

Fiordaliso, sincera e schietta come sempre, ha rimarcato: “allora ho fatto bene a votarti”. In difesa di Fiordaliso è arrivato anche Massimiliano Varrese: “non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 60, 70 o 80 anni non abbia un sogno. Che ne sai che lei ha avuto tutto?”.

Claudio e l’età di Fiordaliso: dibattito al Grande Fratello 2023

Il commento di Claudio sull’età di Fiordaliso è diventato argomento di dibattito anche durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello 2023. Il ragazzo ha cercato di chiarire il suo punto di vista: “quando chiudo quel mio rubinetto che ragiono non ragiono uso a volte le parole sbagliate. Sperando di riuscire ad imitare ed emulare la sua vita, in quel momento lì mi sono detto se penso a tutte le persone che sono qui è l’inizio della loro vita. Poi in quel momento lì mi sono attaccato giustamente, ha anche ragione ci vado piano nel dire le cose, anche perchè non avevo realmente dei motivi”.

Dallo studio Cesara Buonamici ha letteralmente asfaltato il ragazzo: “c’è modo e modo, ma quello non era il modo e lei è uscita da gran signora, poteva darti una risposta e non l’ha fatto. Poi voglio dirti Claudio l’argomento dell’età non è un argomento tantomeno della donna”.

