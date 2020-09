CESARE BOCCI/ “Mi fa paura quando ripartirà tutto”

Prima puntata della nuova stagione di “Da noi…a ruota libera” che avrà come ospite Cesare Bocci. Francesca Fialdini accoglie dunque nel suo studio un attore amatissimo dal pubblico italiano, che ha imparato a conoscerlo soprattutto per il ruolo di Mimì Augello, il vice-commissario del Commissario Montalbano. D’altronde Cesare Bocci può essere ormai definito un ospite “di casa” a “Da noi…a ruota libera”: non è infatti la prima volta che l’interprete viene invitato da Francesca Fialdini. L’ultima, sebbene in collegamento Skype, risale allo scorso aprile. Con l’Italia in pieno lockdown, Cesare Bocci non nascose la sua preoccupazione non tanto per la quarantena, bensì, per il “dopo”: “La preoccupazione è tanta – disse – ma se mi dicessero come sto, sto abbastanza sereno, mi fa paura quando ripartirà il tutto”. Col senno del poi, cosa dirà Cesare Bocci? Il futuro ha confermato o smentito le sue preoccupazioni?

CESARE BOCCI: “TRA ELENA SOFIA RICCI, PIVETTI E INCONTRADA SCELGO…”

L’ultima intervista televisiva di rilievo concessa da Cesare Bocci è andata in onda sempre su Rai Uno. Ospite lo scorso maggio di Caterina Balivo a Vieni da me, l’interprete di Mimì Augello aveva affrontato diversi temi. In particolare una domanda della conduttrice aveva messo un po’ di pepe all’intervista. Interrogato su tre sue colleghe di lavoro come Elena Sofia Ricci, Vanessa Incontrada e Veronica Pivetti, Bocci ha rifiutato di assegnare una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo: per lui meritano tutte il gradino più alto del podio. Per ognuna di loro, in particolare, ha detto: “Vanessa Incontrada e Veronica Pivetti sono due compagne da caserma. Ci si divertiva con loro, non c’erano tabù. Anche con Elena Sofia Ricci mi sono trovato bene. Le ho fatto tantissimi scherzi. E’ una donna e un’attrice meravigliosa”.



