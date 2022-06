Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei parla di “corna”

Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore si sono lasciati?

Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore si sono lasciati, dopo tre anni di fidanzamento. Secondo Dagospia la relazione tra i due avrebbe vissuto un periodo di difficoltà a inizio giugno fino ad arrivare all’addio definitivo, con Martina Margaret Maggiore che avrebbe già portato via dalla casa di Creminoni tutte le sue cose. Alla ormai ex fidanzata, Creminini aveva dedicato il brano “Giovane stupida”, Martina appariva anche nel video ufficiale della canzone. La prima apparizione della coppia risale a luglio 2019, durante il matrimonio di Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, amico e strettissimo collaboratore di Valentino Rossi. Tra gli ospiti c’era anche Cesare Cremonini, grande amico del pilota di Tavullia, accompagnato dalla giovane riminese, 17 anni in meno rispetto al cantante.

Martina Margaret Maggiore: frecciatina sui social a Cremonini?

Negli ultimi anni Cesare Cremonini e Martina Maggiore hanno condiviso, sempre con grande riservatezza, alcuni scatti della loro vita di coppia. Poi nelle scorse settimane il cantante bolognese e la giovano modella hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dopo la rottura, Cremonini è stato al centro di vari gossip, come quello che lo dava fidanzato con Benedetta Brusati, in realtà migliore amica da anni. Nelle ultime ore, però, Martina Maggiore ha pubblicato una Instagram stories che ha sollevato molti dubbi: “Le corna sono come le scarpe; tutte nella vita ne hanno almeno un paio”, si legge nell’immagine condivisa in cui campeggia un allusivo disegno accompagnato dall’emoticon con la goccia di sudore e le dita che fanno il segno di vittoria. Si tratta di un messaggio più o meno implicito sulla fine della sua storia con Cesare Cremonini?

