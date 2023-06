Cesare Cremonini e Nek volontari in incognito in Romagna/ “Situazione inedita e dolorosa”

Cesare Cremonini e Nek tra i volontari che spalano fango in Romagna: il post

Cesare Cremonini e Nek, in incognito, hanno aiutato i volontari che spalano il fango in Romagna. Attraverso un post su Instagram i due artisti sono stati immortalati tra i volontari a Forlimpopoli. Nel post pubblicato sul profilo di Nek si legge: “Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e regalarlo è davvero importante. Lo ha fatto un amico straordinario, @cesarecremonini, tra sorrisi, abbracci, scatoloni da riempire, pesi da sollevare. Lo fa @vemme2016 Valentina, tra i responsabili della protezione civile di Forlimpopoli. Lo fanno tutte le persone che si dedicano incessantemente a tutto questo. È stata una nuova occasione per esserci. Grazie di cuore” .

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ "E' un vero bambinone e poi..."

Anche il governatore Stefano Bonaccini ha sottolineato il bel gesto di Nek e Cesare Cremonini commentando un’altra foto dei due cantanti: “Mischiati tra i volontari che da Sassuolo e dall’Emilia sono venuti ad aiutare la Romagna ferita dall’alluvione trovi anche loro, Cesare e Filippo – la descrizione del post –. Cremonini e Nek sul palco, qui solo Cesare e Filippo. Grazie a loro e alle decine di migliaia di persone, tra cui tantissimi giovani, che stanno dando una mano alla Romagna. Perché la Romagna e i romagnoli lo meritano”.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fidanzati/ Presentazioni ufficiali a Bologna…

Cesare Cremonini e Nek in Romagna per aiutare la popolazione: le parole sui social

Ricordiamo che entrambi i cantanti sono originari dell’Emilia Romagna quindi sentono ancora di più di dover fare qualcosa per la propria terra. Come spiegato dal Cesare Cremonini sui social: “A undici anni dal terremoto ci troviamo nuovamente in una situazione inedita e dolorosa che mette alla prova lo spirito forte e allegro di tutti, qui, ma che metterà in luce le grandi qualità umane che ci contraddistinguono. In seguito ha scritto: “L’Emilia-Romagna è il regno dell’empatia, della fratellanza, dell’amore per la vita e per il luogo in cui si vive, dell’amicizia”.

Federico Brugia, ex marito Malika Ayane/ Gli ex Cesare Cremonini e Claudio Fratini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)













© RIPRODUZIONE RISERVATA