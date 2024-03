Giorgia Cardinaletti è fidanzata con Cesare Cremonini, la conferma in diretta su Rai1/ “Eravamo a Londra”

Cesare Cremonini a Giorgia Cardinaletti stanno insieme: la giornalista è uscita allo scoperto su Rai1

È da oltre un anno che il gossip è acceso su Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo e non si sono mai sbilanciati sulla loro relazione lasciandosi sfuggire solo brevi indizi sui social, dichiarazioni sibilline e poco altro. E invece, a sorpresa, dopo tutti questi mesi Giorgia Cardinaletti è uscita allo scoperto e lo ha fatto in un programma di Rai1 che di tutto si occupa fuorché di gossip: I vinili di… di Riccardo Rossi.

Cesare Cremonini, nuovo look per la fidanzata Giorgia Cardinaletti?/ Chi: "Ha cambiato 3 stylist..."

Nel dettaglio, come dimostra il video pubblicato alla fine dell’articolo, durante la chiacchierata con Riccardo Rossi Giorgia Cardinaletti ha ammesso di stare insieme a Cesare Cremonini tranquillamente: “Io ero a Londra con Cesare perché sai che è un grande amante dei vinili.” A questo punto Riccardo Rossi sorpreso e stupito sentendo il nome Cesare ha cercato di approfondire ed in maniera del tutto tranquilla la giornalista ha sottolineato: “Cesare Cremonini“. Insomma ora è ufficiale, Giorgia Cardinaletti è la fidanzata di Cesare Cremonini e la loro storia d’amore dura da oltre un anno.

Cesare Cremonini, primo video in compagnia della nuova fidanzata Giorgia Cardinaletti/ “Profonda dolcezza…”

Cesare Cremonini è fidanzato con Giorgia Cardinaletti: la storia d’amore tra la giornalista ed il cantautore

Giorgia Cardinaletti è la fidanzata di Cesare Cremonini, i due stanno insieme da oltre un anno. Il gossip sulla presunta relazione tra la giornalista ed il cantautore è iniziato a circolare esattamente un anno fa nel marzo 2023 quando il settimanale Chi per primo aveva ipotizzato un flirt tra Cesare Cremonini ed una giornalista Rai. È però il sito di Fanpage.it a fornire dettagli sull’identità della giornalista: Giorgia Cardinaletti. Il sito ha sottolineato come, ad esempio, Cesare Cremonini pubblicava sui social una fotografia in compagnia di Giorgia Cardinaletti e la foto immortalava un abbraccio e una complicità alquanto palese tra i due.

Da allora i rumors e le indiscrezioni si sono sprecate ma i diretti interessati hanno scelto di viversi il loro amore lontano dai riflettori del gossip fino alla scorsa sera quando Giorgia Cardinaletti ha annunciato di stare insieme a Cesare Cremonini nel programma di e con Riccardo Rossi I Vinili di… programma tutt’altro che di gossip. In maniera semplice ed asciutta ha parlato della sua storia d’amore senza sensazionalismi e di questo se ne è accorto anche Massimo Falcioni, giornalista di TvBlog che su X ha scritto: “Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell’indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini. E i gossippari muti!”

Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell'indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini. E i gossippari muti! pic.twitter.com/XQU5cNICu0 — Massimo Falcioni (@falcions85) March 11, 2024













