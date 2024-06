Cesare Cremonini: il progetto artistico al Bologna Portici Festival 2024/ La fidanzata Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini è la voce di innumerevoli colonne sonore, cantautore brillante e unico forse nel suo genere. Da questa sera la sua timbrica sarà da accompagnamento anche ad uno spettacolo altrettanto iconico: la seconda edizione del Bologna Portici Festival. L’evento sarà impreziosito da un progetto nato proprio per volere del cantautore e denominato “Luci a San Luca”.

Ad accompagnare le canzoni di Cesare Cremonini per il Bologna Portici Festival ci sarà l’artista tedesco Philipp Frank che si occuperà principalmente dell’effetto scenografico. Sarà lui ad occuparsi non solo della suggestiva illuminazione che si dividerà per oltre 300 archi ma anche di una videoinstallazione che si fonderà con la voce inconfondibile del cantautore. “Bologna è la città dove la luce si può camminare” – ha raccontato il cantautore bolognese, come riporta Rai News – “Da ogni prospettiva la si guardi è lei la protagonista del nostro saper vivere…”.

Cesare Cremonini e l’amore ‘discreto’ per la fidanzata Giorgia Cardinaletti

Tra l’impegno per il Bologna Portici Festival e gli altri appuntamenti musicali, Cesare Cremonini sicuramente troverà anche lo spazio necessario per dedicarsi alla sua quotidianità che da ormai oltre un anno è più che rosea. Ebbene sì, perchè più o meno dagli albori del 2023 nel suo cuore è entrata la fidanzata Giorgia Cardinaletti.

Giorgia Cardinaletti – fidanzata di Cesare Cremonini – è una stimata giornalista e conduttrice e così come il cantautore ha sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista mediatico. La quotidianità con il cantante è dunque off limits, al punto che inizialmente erano maggiori i rumor che le conferme a proposito della loro relazione. Nel tempo, tra scatti ‘rubati’ e dichiarazioni sibilline, la storia d’amore tra Cesare Cremonini e la fidanzata Giorgia Cardinaletti è praticamente diventata ufficiale.

