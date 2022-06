Cesare Cremonini/ In crisi con la fidanzata Martina Maggiore? Un post di lei…

Cesare Cremonini ospite di Mara Venier a Domenica In

C’e anche il mitico Cesare Cremonini tra gli ospiti di oggi, 5 giugno, a Domenica In. Un’occasione d’oro per parlare di musica, ascoltarla e sciogliere anche alcuni dubbi sulla vita privata del cantante. Come risaputo, l’artista bolognese è felicemente fidanzato con Martina Maggiore, da oltre un paio d’anni. Tuttavia, in quest’ultimo periodo, si sono rincorse voci su una presunta crisi all’interno della coppia, dato che almeno pubblicamente i due appaiono più distanti rispetto a qualche settimana fa.

Secondo alcuni siti, addirittura, Martina e Cesare si sarebbero addirittura già lasciati. A dare eco a questa indiscrezione, poi, ci ha pensato pure il settimanale Oggi, che ha dedicato alla coppia un trafiletto, dando credito all’ipotesi di una rottura. Anche se non ci sono conferme in merito, il rumors ha preoccupato profondamente i fan della coppia. Chissà, quindi, se sarà lo stesso Cremonini a fare chiarezza sulla vicenda.

Cesare Cremonini, rottura con la fidanzata Martina? Sui social spunta un post ambiguo

Un post piuttosto ambiguo, apparso sul profilo social di Martina, ha mandato nel panico i supporter di Cremonini. “Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare”, ha scritto amaramente la fidanzata di Cesare Cremonini. I fan dunque si chiedono se il suo post abbia a che fare con un malessere vissuto all’interno della coppia. Il cantante, dal canto suo, non dà adito ad altre voci, dato che sui social non fa altro che parlare della sua adorata musica.

