Chadia Rodriguez: “A letto con un calciatore”/ La futura gieffina ha un nuovo flirt?

Chadia Rodriguez è stata confermata come una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Secondo le indiscrezioni infatti, la rapper dovrebbe entrare nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini, con altri “vipponi”. Proprio alcune parole su Instagram del conduttore hanno lasciato pensare che si riferisca alla rapper: “Una concorrente del GFVip 7 ha dimenticato la borsa nel mio ufficio, secondo voi chi devo chiamare?”. Sulla borsa c’è il logo di Chadia che lascerebbe intendere che Alfonso Signorini si riferisca proprio a lei.

Dopo la sua ultima relazione con il calciatore, Marco Migliorini, la 22enne Chadia Rodriguez si è sempre definita single. La rapper in un’intervista a Vanity Fair, aveva raccontato di non aver trovato ancora qualcuno che la apprezzasse così com’è: “Non ancora. Ci sono le mie amiche, la mia famiglia e voglio concentrarmi su me stessa e sui miei fans”. Dunque, tutto sembrava suggerire che la bella Chadia Rodriguez sarebbe entrata nella Casa del GF Vip 7 completamente libera ma un video social sembra mettere in dubbio tutto.

Chadia Rodriguez ha un nuovo flirt? Chi è il misterioso calciatore?

Chadia Rodriguez ha pubblicato un video su Tik Tok che ha sollevato il gossip su un presunto nuovo flirt. La rapper ha pubblicato la clip mentre era a cena scrivendo: “quando sei a cena con un calciatore e fai la disinvolta con i suoi amici facendo finta che non ci sei stata a letto”.

Le sue parole hanno fatto impazzire i fan che sono andati alla ricerca di un possibile nome con cui la cantante avrebbe un flirt. Il nome che è emerso più spesso è quello del content creator, Christian Liguori, anche attaccante dell’A.S.D. Castel San Giorgio Calcio. Unico problema è che il calciatore in questione è fidanzato con Celeste Di Mare anche se i due, secondo alcune voci, sarebbero in crisi. Da escludere Achraf Hakimi perché risulta sposato e con figli, quindi poco probabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA